"Правда о россии": у Зеленского жестко оценили действия оккупантов

Захватчики раз за разом совершают новые военные преступления

Украина держит оборону от российских оккупантов уже девятый день. В Офисе президента Украины считают, что с каждым часом действия противника становятся все более жестокими и нарушающими любые негласные правила военного времени.

Такая характеристика войск захватчика прозвучала от советника главы ОП Михаила Подоляка, сообщает "Сегодня".

Читайте также: Категория Украина Арестович о ситуации на фронте 4 марта: сдержанный оптимизм По силам вражеских войск было нанесено несколько ударов, которые остановили передвижение оккупантов.

По словам чиновника, оккупационная армия полностью окружает большие города, деморализируя населения и отрезая их от связи с внешним миром. Также блокируется поставка любой гуманитарной помощи — как медикаментов, так и продуктов питания.

Россияне стреляют по мирным жителям и устраивают авиационные налеты на жилые кварталы, что абсолютно противоречит любым человеческим принципам.

Апофеозом всех действий путинских вояк стала попытка проникнуть на Запорожскую АЭС, которую в ночь с 3 на 4 марта обстреляли из танковых орудий. Известно, что до самого утра на станции пылал пожар, однако вскоре спасателей все же допустили к его локализации.

"Отказ от правил ведений войны. Такова правда о рф", — отметил Михаил Подоляк.

Отметим, что по состоянию на утро 4 марта российские войска потеряли около 10 тысяч своих солдат — в цифру входят как раненые, так и погибшие. Кроме этого ВСУ целенаправленно ведут уничтожение вражеской техники.

Президент Владимир Зеленский во время своего традиционного обращения отдельно упомянул россиян, которые также могут пострадать от приказов своей власти — если на АЭС в Энергодаре произойдет взрыв.