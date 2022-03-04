"Правда о россии": у Зеленского жестко оценили действия оккупантов
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Захватчики раз за разом совершают новые военные преступления
Украина держит оборону от российских оккупантов уже девятый день. В Офисе президента Украины считают, что с каждым часом действия противника становятся все более жестокими и нарушающими любые негласные правила военного времени.
Такая характеристика войск захватчика прозвучала от советника главы ОП Михаила Подоляка, сообщает "Сегодня".
По словам чиновника, оккупационная армия полностью окружает большие города, деморализируя населения и отрезая их от связи с внешним миром. Также блокируется поставка любой гуманитарной помощи — как медикаментов, так и продуктов питания.
Россияне стреляют по мирным жителям и устраивают авиационные налеты на жилые кварталы, что абсолютно противоречит любым человеческим принципам.
Апофеозом всех действий путинских вояк стала попытка проникнуть на Запорожскую АЭС, которую в ночь с 3 на 4 марта обстреляли из танковых орудий. Известно, что до самого утра на станции пылал пожар, однако вскоре спасателей все же допустили к его локализации.
"Отказ от правил ведений войны. Такова правда о рф", — отметил Михаил Подоляк.
Отметим, что по состоянию на утро 4 марта российские войска потеряли около 10 тысяч своих солдат — в цифру входят как раненые, так и погибшие. Кроме этого ВСУ целенаправленно ведут уничтожение вражеской техники.
Президент Владимир Зеленский во время своего традиционного обращения отдельно упомянул россиян, которые также могут пострадать от приказов своей власти — если на АЭС в Энергодаре произойдет взрыв.
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