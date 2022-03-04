Укр

"Добить зверя": Кулеба выступил с новым призывом к Европе

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Дмитрий Кулеба Новость обновлена 04 марта 2022, 22:46
Дмитрий Кулеба

За наступление на Украину российская экономика должна испытать очень серьезный удар.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров объединиться и ввести еще больше санкций против россии, сунувшей на нашу страну войной.

С таким призывом глава МИД обратился в прямом эфире украинского единственного вещателя.

По его словам, Украине в течение восьми дней войны пришлось бороться за введение санкций против россии.

"Ни одни санкции, которые были приняты за последние 8 дней, не дались нам легко. Я когда-то в мемуарах напишу, как мы сделали SWIFT и на какие кнопки для этого пришлось давить", — отметил министр.

Несмотря на это, он добавил, что сейчас в ЕС наблюдается неслыханное единство для того, чтобы создать максимальные проблемы для российской экономики.

"Уже сейчас российская экономика страдает от того, что с ней произошло. Потому что санкции скоординированы между ЕС, Америкой, Канадой и Великобританией дают усиленный эффект, потому что эти страны обладают мощными экономиками. И российская экономика начала сыпаться", — указал Кулеба.

При этом глава МИД добавил, что останавливаться в давлении на россию никак нельзя.

"Нам чрезвычайно важно не останавливать это давление. И есть конкретный список санкций, который нужен для того, чтобы поддержать Украину и добить этого раненого зверя под названием "российская экономика". Это санкции в отношении торговли нефтью, доступа к криптовалютам, продаже золота, и членов семей людей причастных к деятельности путина, чтобы у них были проблемы с жизнью в Европе", — призвал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ЕС ввел беспрецедентные санкции в отношении России.

Теги:
#Украина #Россия #Санкции #Европейский союз #Война #Дмитрий Кулеба
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