Российские власти могут пойти на ухищрения, чтобы взять верх над Украиной в войне. Среди прочего — армия захватчика может начать бомбить украинские мирные города, пока те не примут решение капитулировать и сдаться.

Об этом и не только информирует американский телеканал CNN, ссылаясь на личные источники в разведке.

По информации издания, около тысячи новых наемников кремля готовятся, чтобы зайти на территорию Украины. Это пока — единственное, чем рф способна поддержать свою армию, весьма поредевшую на фоне последних десяти дней. Это человеческое "вливание" направлено на то, дабы пополнить ряды тех оккупантов, которые сражаются за самые важные для москвы направления.

При этом, по словам американского чиновника, чье имя решили держать в секрете, в целом путинские наемники в Украине "плохо проявили себя, столкнувшись с более жестким, чем ожидалось, сопротивлением со стороны украинцев".

Если же россияне примут обстреливать украинские города авиацией до их капитуляции, это может повлечь реально массовые жертвы среди гражданских. О том, что мирных жителей сейчас погибает больше, чем военных, говорят неофициальные данные разведки.

Интересно, что реальность атаки на обычное население сейчас гораздо выше, нежели увеличения количества потерь среди военнослужащих. Несмотря на подобную угрозу в Украине до сих пор не введена бесполетная зона, хотя президент Владимир Зеленский и просил НАТО принять такое решение. При этом среди обычных американцев идею насчет no-fly-zone поддерживают около трети населения.