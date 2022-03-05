Илон Маск отказался блокировать российские СМИ

Позиция технического гения является устойчивой

Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск не согласился по требованию нескольких иностранных правительств по блокированию российских медиа через интернет Starlink. Такого мнения он придерживается даже несмотря на десять дней войны россии против Украины, часть из "боев" которой являются информационными.

Об этом стало известно из его сообщения в соцсети Twitter.

По словам Маска, он является абсолютным приверженцем свободы слова. Поэтому и не может запретить вещание любых СМИ, из какой страны они бы не происходили.

Также миллиардер отметил, что выполнит подобное требование разве что под "прицелом оружия".

Илон Маск подчеркнул — просьбы о блокировке росСМИ к нему поступили не от Украины.

Между тем, в войне с россией изобретатель поддержал именно украинское государство. Как мы ранее сообщали, он передал Украине несколько новейших станций, дающих доступ к спутниковому интернету Starlink. Это поможет украинским воинам держать связь в самых трудных моментах.