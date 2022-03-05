"Готовы ли вы к ракете в АЭС?": Резников объяснил необходимость закрытия неба над Украиной

Даже имея значительную поддержку партнеров, Украине трудно выдерживать все авиационные удары врага.

Зона без полетов над Украиной — один из важнейших вопросов последних дней войны. Несмотря на полученный от НАТО отказ, глава Минобороны Алексей Резников не прекращает попыток доказать, почему небо над нашим государством следует закрыть. Среди главных причин – возможный удар с воздуха по Запорожской АЭС.

Свое мнение министр выразил на своей Facebook-странице.

По его словам, сегодня Европе и другим странам почему-то не хватает ежедневных сообщений об убийствах, расстрелах жилых кварталов, ракетных ударах и других военных преступлениях, совершенных Россией. Вдобавок к этому оккупанты еще и захватили Энергодар, где находится самая мощная в Европе атомная электростанция. Это может угрожать очередной Чернобыльской катастрофой — только гораздо более мощной.

"Радиоактивное облако от аварии на Чернобыльской АЭС прошло над европейской частью тогдашнего СССР, большей частью Европы, восточной частью США, — напомнил чиновник. — Сегодня же речь идет о Запорожской АЭС. САМОЙ БОЛЬШОЙ в Европе. Последствия аварии на ЧАЭС со всего одним энергоблоком были катастрофичны для мира. А теперь представьте, что произойдет, если очередная российская ракета точно попадет в Запорожскую АЭС, на которой ШЕСТЬ энергоблоков".

Он подчеркнул, что сегодня станция находится "в заложниках" российских военных. И это нельзя назвать случайностью, ведь действия оккупантов были целенаправленными.

"Если взрыв ЗАЭС произойдет, последствия будут разрушительными не только для Украины, но и для всего мира, — отметил Алексей Резников. — Так что вопрос: готов ли к катастрофе в ШЕСТЬ раз мощнее ЧАЭС? […] Задайте себе вопрос: готовы ли вы просто надеяться, что ракета не прилетит в АЭС, как они "случайно не прилетают" в дома и детские сады?

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Закрытие неба над Украиной Резников считает единственным способом выжить и не только для украинцев, но и для жителей других стран. Он надеется, что иностранные партнеры все же изменят свои взгляды на этот вопрос.

Напомним, что ранее с критикой действий НАТО по no-fly-zone в Украине выступили и президент Украины Владимир Зеленский, и глава МИД Дмитрий Кулеба. Последний при этом добавил, что пока есть некоторые отдельные страны, которые в любой момент готовы обеспечить Украине безопасность воздушного пространства — то есть поддержать закрытие неба.