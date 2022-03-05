Прокурор Нюрнбергского процесса над нацистами заявил, что "хочет видеть путина за решеткой"

Диктатор должен быть осужден за преступления против человечества

Последний оставшийся в живых обвинитель Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц заявил, что путин, который не перестает угрожать Украине, должен быть "за решеткой".

101-летний прокурор сказал, что почувствовал себя опустошенным, когда узнал, что во вторник, 1 марта, российские оккупанты не постеснялись атаковать территорию Бабьего Яра — это сравнимо с действиями нацистов во времена Второй мировой войны.

"Преступления, которые сейчас совершает россия против Украины, являются позором для человеческого общества, виновные должны быть привлечены к ответственности за агрессию, преступления против человечности и убийства. Как только преступников начнут таскать по судам, мы будем счастливее", — заявил Ференц.

Ференц уверен, что путина можно посадить в тюрьму – как лидера боснийских сербов Радована Караджича. Напомним, что суд признал Караджича виновным в совершении геноцида в Сребренице, где были убиты около 8 тысяч мужчин и мальчиков.

"Я хочу видеть Путина за решеткой, это возможно", — добавил Ференц.

Напомним, что главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан заявил, что немедленно приступит к расследованию военных преступлений, совершенных после начала военного вторжения россии в Украину. 28 февраля Хан заявил, что его офис по собственной инициативе начнет расследование возможных военных преступлений, совершенных на территории Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 2 марта в Харькове погибла наблюдательница мониторинговой миссии ОБСЕ.