Укр

Стали известны итоги разговора Эрдогана и путина

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и кровавый диктатор россии владимир путин Новость обновлена 06 марта 2022, 14:19
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и кровавый диктатор россии владимир путин

Эрдоган пытался убедить путина прекратить войну в Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел часовые телефонные переговоры с президентом рф владимиром путиным по поводу войны в Украине.

Как сообщают российские Telegram-каналы, путин заявил Эрдогану, что приостановка "спецоперации по защите Донбасса" возможна только в случае прекращения боев со стороны ВСУ и выполнения требований россии.

Также путин подчеркнул, что россия готова взаимодействовать с другими странами.

Турецкие СМИ сообщают, что телефонный разговор двух лидеров длился около часа, результаты пока публично не обнародованы. Управление коммуникации президента Турции вскоре выйдет с заявлением о разговоре.

Отметим, что Турция активно выступает с инициативой посредничества между Украиной и россией. Сообщалось, что Эрдоган попытается убедить путина прекратить войну против Украины и сесть за стол переговоров.

Кроме того, 6 марта состоялся разговор премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, который ранее побывал в Москве, с Владимиром Зеленским.

Теги:
#Путин #Эрдоган
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