Стали известны итоги разговора Эрдогана и путина
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 4082
Эрдоган пытался убедить путина прекратить войну в Украине.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел часовые телефонные переговоры с президентом рф владимиром путиным по поводу войны в Украине.
Как сообщают российские Telegram-каналы, путин заявил Эрдогану, что приостановка "спецоперации по защите Донбасса" возможна только в случае прекращения боев со стороны ВСУ и выполнения требований россии.
Также путин подчеркнул, что россия готова взаимодействовать с другими странами.
Турецкие СМИ сообщают, что телефонный разговор двух лидеров длился около часа, результаты пока публично не обнародованы. Управление коммуникации президента Турции вскоре выйдет с заявлением о разговоре.
Отметим, что Турция активно выступает с инициативой посредничества между Украиной и россией. Сообщалось, что Эрдоган попытается убедить путина прекратить войну против Украины и сесть за стол переговоров.
Кроме того, 6 марта состоялся разговор премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, который ранее побывал в Москве, с Владимиром Зеленским.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-