Россияне возненавидят путина, он повторит судьбу Гитлера: в сети нашли пророчество Бориса Немцова

В свое время Немцов активно поддерживал Украину

С самого начала российского вторжения в Украину многие активно вспоминают высказывания оппозиционного политика рф Бориса Немцова, который был уничтожен путинским кровавым режимом в 2015 году. Так, среди прочего Немцов предсказывал кровавому диктатору повторение судьбы Адольфа Гитлера.

Аудиозаписью с такими умовыводами отца поделилась в соцсети Twitter дочь политика Жанна Немцова.

По ее словам, главная задача российской оппозиции в любое время, а тем более сейчас — просвещать население. И ее отец, похоже, занимается этим даже после своей трагической гибели.

"Все это в одночасье, в одночасье — подчеркиваю, развернется на 180 градусов, как любое тоталитарное вранье, — говорит на записи семилетней давности Немцов. — В 30-е года немецкий народ был очарован Гитлером, а сейчас Гитлера ненавидят. Вот то же самое будет с Путиным".

Добавим, что само видео было снято 26 февраля 2015 года.

Отметим, что пока говорить о прозрении россиян не приходится. Все потому, что, по словам психиатра Евгения Воронкова, этот народ является весьма пассивным и заботящимся исключительно о своих проблемах. Он оценивает их с точки зрения того, что все последнее десятилетие огромная часть российских граждан спокойно закрывала глаза на все преступления путинской власти.

При этом глава украинского Минобороны считает, что часть россиян уже начинает прозревать, и это именно благодаря последствиям войны с Украиной.