Укр

Россияне возненавидят путина, он повторит судьбу Гитлера: в сети нашли пророчество Бориса Немцова

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
2380
Немцова называют пророком своего времени Новость обновлена 07 марта 2022, 06:24
Немцова называют пророком своего времени

В свое время Немцов активно поддерживал Украину

С самого начала российского вторжения в Украину многие активно вспоминают высказывания оппозиционного политика рф Бориса Немцова, который был уничтожен путинским кровавым режимом в 2015 году. Так, среди прочего Немцов предсказывал кровавому диктатору повторение судьбы Адольфа Гитлера.

Аудиозаписью с такими умовыводами отца поделилась в соцсети Twitter дочь политика Жанна Немцова.

По ее словам, главная задача российской оппозиции в любое время, а тем более сейчас — просвещать население. И ее отец, похоже, занимается этим даже после своей трагической гибели.

"Все это в одночасье, в одночасье — подчеркиваю, развернется на 180 градусов, как любое тоталитарное вранье, — говорит на записи семилетней давности Немцов. — В 30-е года немецкий народ был очарован Гитлером, а сейчас Гитлера ненавидят. Вот то же самое будет с Путиным".

Добавим, что само видео было снято 26 февраля 2015 года.

Отметим, что пока говорить о прозрении россиян не приходится. Все потому, что, по словам психиатра Евгения Воронкова, этот народ является весьма пассивным и заботящимся исключительно о своих проблемах. Он оценивает их с точки зрения того, что все последнее десятилетие огромная часть российских граждан спокойно закрывала глаза на все преступления путинской власти.

При этом глава украинского Минобороны считает, что часть россиян уже начинает прозревать, и это именно благодаря последствиям войны с Украиной.

Теги:
#Украина #Россия #Борис Немцов #Война #Владимир Путин
В Николаеве горят дома
В регионах
Россияне под покровом ночи обстреляли из "Градов" жилые дома в Николаеве (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Николаеве горят дома
Россияне под покровом ночи обстреляли из "Градов" жилые дома в Николаеве (видео)
Дата публикации
Категория
ВСУ
Никакой человечности: Генштаб ВСУ рассказал о подлости россиян в Украине
Дата публикации
Категория
В Германии считают, что в Украины есть все шансы победить
В Германии дали оптимистичный для Украины прогноз по войне с россией
Дата публикации
Категория
россия ищет в Сирии наемников с опытом городских боев
Кадыровцы закончились? путин вербует наемников в Сирии для отправки в Украину
Дата публикации
Категория
Украина продолжает страдать от российского вторжения, но сдаваться не намерена
Война — день 12: в Украине появились новые города-герои, а в россии подавляют протесты