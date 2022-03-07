Подоляк упрекнул западных партнеров: "Приятно смотреть за кофе на разрушение Украины?"

Мирные жители постоянно страдают от бомбежек с воздуха

Украина уже двенадцатый день противоборствует российским оккупантам, при этом пытаясь получить от Запада разрешение на закрытие неба для полетов. НАТО пока отказывает в этом, опасаясь, что спровоцирует кровавого диктатора Владимира Путина еще больше. Между тем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ежедневно "забросывает" в адрес иностранных партнеров разные упреки в их слабости.

Легкий троллинг по поводу общественной ответственности и уровня эмпатии произошел и в понедельник, 7 марта. Очередное сообщение чиновник опубликовал в собственном Twitter.

"Судя по всему, нашим друзьям приятно сидеть в уютных кафе Парижа, Берлина, Нью-Йорка или Будапешта, — отметил Подоляк. — Не спеша пить черный кофе с круассаном и долго смотреть на фотографии украинских городов, которые в прямом эфире сносят с лица земли. А города наши, умирая, все-таки борются".

К своему твиту советника Ермака добавил фотографию из одного из населенных пунктов Украины, который сейчас буквально находится в руинах.

Это уже не впервые, когда Михаил Подоляк позволяет себе подобные упреки в сторону иностранных партнеров. Накануне, говоря о бомбардировке винницкого аэропорта, он отметил, что россия стремится уничтожить все подобные объекты авиационной инфраструктуры.

"Точно хотите видеть это в своих телевизорах?" — риторически спросил он.

Напомним, что украинское руководство уже давно призывает страны НАТО закрыть небо над Украиной, однако в Альянсе опасаются конфронтации с россией и пока отказывают Украине. Президент Украины Владимир Зеленский 4 марта жестко прошелся по НАТО, обвинив союз в трусости.