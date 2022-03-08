Укр

Слова Зеленского о Крыме и Донбассе возбудили росСМИ: что на самом деле сказал президент

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Автор
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Владимир Зеленский Новость обновлена 08 марта 2022, 11:53
Владимир Зеленский

Украина не потерпит ультиматумов от россии.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американской телекомпании ABC News и рассказал о требованиях, которые выдвигает владимир путин для прекращения войны в Украине.

Особое внимание российских СМИ и Telegram-каналов привлекли заявления Зеленского по поводу оккупированных Крыма и Донбасса. В словах президента Украины пропагандистские СМИ увидели намек на уступки.

"Зеленский заявил, что готов разговаривать с россией о Крыме", — начали писать россияне.

В то же время, позиция президента Украины в интервью была высказана четко — ультиматумов от россии, которая требует "признания Крыма и "ЛДНР", Украина не потерпит.

"Вопрос сложнее, чем просто признать их (Крым, "ЛДНР" – ред.). Это очередной ультиматум (россии – ред.), а мы к ультиматумам не готовы. Но у нас есть возможное решение, резолюция по этим трем пунктам, ключевым пунктам", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент высказался и о так называемой "денацификации", о которой, как об одной из целей войны, говорил путин.

"Денацификация, которую предлагает Путин, — это уничтожение нации, это нацизм, как в 40-х годах", — отметил глава украинского государства.

Как сообщалось, ранее член украинской делегации в переговорах Давид Арахамия в интервью Fox News высказал четкую позицию Украины по Донбассу и Крыму.

Теги:
#Крым #Донбасс #Владимир Зеленский
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