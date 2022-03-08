Подоляк рассказал, чего не стоит делать россии: за нами миллионы украинцев

Никакие ультиматумы принимать не будем, чего бы они ни касались.

россия, ошибочно оценив свой потенциал в войне против Украины, изначально сделала ошибочный выбор – ставить ультиматумы.

Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии журналистам 8 марта.

"Владимир Зеленский говорит о том, что переговоры, особенно, когда за столом сидит страна, явно умеющая защищать свои интересы, – это двухсторонняя дорога. Предложения на предложения. И предложения должны быть адекватными. В свою очередь, российская сторона, ошибочно оценив свой потенциал, изначально сделала ошибочный выбор – ставить ультиматумы. Чем более жесткие ультиматумы от них звучат, тем более упорное сопротивление народа. Тем больше мобилизуются украинцы", — отметил Подоляк.

По мнению советника ОП, Украина никакие ультиматумы принимать не будет, чего бы они ни касались.

"За нами реально десятки миллионов украинцев. И вряд ли за какими-либо ультиматумами из Москвы стоят десятки миллионов россиян. Это только пропагандистские мифы. Наша позиция проста: переговоры должны быть реальными и адекватными. Это сделает их предметными. А предметные переговоры не приемлет ультимативной тональности. Чем быстрее российская сторона с этим согласится, тем меньше потерь понесёт, прежде всего, и сама Россия в результате этой войны", — подчеркнул Подоляк.

Как сообщалось, ранее член украинской делегации в переговорах Михаил Подоляк заявил, что украинские власти не сдадут страну агрессору, который думает, что может повлиять на ход переговоров с помощью ударов по мирным жителям.

Другой член украинской делегации в переговорах Давид Арахамия высказал четкую позицию Украины по Донбассу и Крыму.