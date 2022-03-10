Спешат помочь: в США хотят выделить Украине почти полтриллиона грн

Ожидается, что Сенат одобрит решение уже в пятницу

Палата представителей США одобрила выделение $13,6 млрд (более 400 млрд грн) помощи Украине на фоне военного вторжения россии.

Теперь такое же решение должны принять в Сенате, сообщает "Телеграф" со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что сейчас в США осуществляется распределение пакета финансирования в размере $1,5 трлн, и $13,6 млрд из них хотят передать Украине.

В Палате представителей спешили утвердить решение в "самый отчаянный час нужды" для Украины, и теперь рассчитывают, что законопроект будет окончательно одобрен обеими Палатами до полночи пятницы.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси указала, что $13,6 миллиарда, вероятно, будут лишь верхушкой гораздо большей помощи.

"Всем нам придется сделать больше, чтобы помочь Украине в ближайшие недели или месяцы, и в долгосрочной перспективе помочь ей восстановиться", — сказала она.

Стоит заметить, что международные партнеры резко активизировали усилия в аспекте помощи Украине после циничного обстрела российскими военными роддома в Мариуполе накануне.