Переговоры Украины и России: Кулеба уже прибыл (видео)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в турецкую Анталию. В этом городе состоятся трехсторонние переговоры касаемо войны в Украине, в которых возьмет участие еще и глава российского МИД сергей лавров.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на телеканал "Украина 24".

Известно, что он улетел на встречу в Турции еще вечером 9 марта. В четверг же он успешно встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, который сыграет роль посредника между Украиной и Россией в переговорах насчет войны.

Отмечается, что встреча в целом считается трехсторонней. Украинские политики и дипломаты не возлагают на нее излишних надежд, понимая, что переубедить российскую сторону, живущую пропагандой, весьма непросто.

При этом Кулеба надеется, что сторонам удастся дойти хотя бы малейшего согласия в вопросах прекращения огня, решения гуманитарной катастрофы в отдельных городах, а также выводе оккупационной армии с территории Украины.

Напомним, что украинские власти придерживаются четкой позиции касаемо несоблюдения любых ультиматумов со стороны российской федерации. При этом не исключается вариант того, что Украина может начать диалог касаемо нейтрального статуса государства.