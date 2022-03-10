Укр

Переговоры Украины и России: Кулеба уже прибыл (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1513
Кулебу встретил турецкий коллега Новость обновлена 10 марта 2022, 09:07
Кулебу встретил турецкий коллега

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в турецкую Анталию. В этом городе состоятся трехсторонние переговоры касаемо войны в Украине, в которых возьмет участие еще и глава российского МИД сергей лавров.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на телеканал "Украина 24".

Известно, что он улетел на встречу в Турции еще вечером 9 марта. В четверг же он успешно встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, который сыграет роль посредника между Украиной и Россией в переговорах насчет войны.

Отмечается, что встреча в целом считается трехсторонней. Украинские политики и дипломаты не возлагают на нее излишних надежд, понимая, что переубедить российскую сторону, живущую пропагандой, весьма непросто.

При этом Кулеба надеется, что сторонам удастся дойти хотя бы малейшего согласия в вопросах прекращения огня, решения гуманитарной катастрофы в отдельных городах, а также выводе оккупационной армии с территории Украины.

Напомним, что украинские власти придерживаются четкой позиции касаемо несоблюдения любых ультиматумов со стороны российской федерации. При этом не исключается вариант того, что Украина может начать диалог касаемо нейтрального статуса государства.

Теги:
#Украина #Турция #Россия #Переговоры #Война #Сергей Лавров #Дмитрий Кулеба
Уничтоженная техника
Украина
Сотни танков, десятки самолетов: свежие данные о потерях оккупантов в Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Уничтоженная техника
Сотни танков, десятки самолетов: свежие данные о потерях оккупантов в Украине
Дата публикации
Категория
Война принесла горе украинцам
В нас просыпается ненависть. Но нет рядом Путина, которого можно тут же придушить, – психолог и волонтер Валентин Ким
Дата публикации
Категория
Уничтожить противника удалось очень просто
Российским танкам нельзя: ВСУ показали видео "ювелирной" работы украинской арты (видео)
Дата публикации
Категория
Еще ряд компаний покидают российский рынок
Еще ряд крупнейших зарубежных компаний уходят из россии
Дата публикации
Категория
Война россии в Украине
Война — день 15: бомбежки Украины продолжаются, а украинцам разрешили убивать оккупантов