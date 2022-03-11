путин изменил позицию относительно переговоров с Зеленским: что это значит

В кремле настроения насчет переговоров с Украиной меняются ежедневно

Украинский президент Владимир Зеленский все же может получить возможность провести прямой диалог с кровавым диктатором владимиром путиным. Об этом заговорили после встречи глав МИД Украины и России Дмитрия Кулебы и сергея лаврова в Анталии.

Информацию сообщает CNN, ссылаясь на слова министра иностранных дела Турции Маелюта Чавушоглу.

Чиновник уверяет, будто бы путин не отказывается от диалога с Зеленским. Якобы об этом глава страны-агрессора сообщал и турецкому президенту Реджепу Эрдогану.

Личные же переговоры Кулебы и лаврова, по мнению Чавушоглу, могла положить достойное начало более конструктивной дипломатии между воюющими странами.

"Никто не должен ожидать чудес от одной встречи, но встреча на уровне министров — это важное начало", — высказал свое мнение глава турецкого МИД.

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Напомним, что ранее сообщалось, будто бы личные переговоры Зеленского и путина впервые стали предметом обсуждения на уровне министерств во время форума в Анталии. Тогда сергей лавров заявил, что в кремле не отрицают вероятности проведения двухсторонней беседы между президентами Украины и рф.

До этого же россия всячески уходила от желания общаться с украинским лидером Владимиром Зеленским, аргументируя это тем, что лучше вести диалог с США.