лукашенко прибыл в Москву на встречу с путиным: что обсудят (фото)

Один из главных вопросов для обсуждения — война россии против Украины

В пятницу, 11 марта, белорусский пособник нацистского режима александр лукашенко прибыл в российскую столицу. У него запланирована личная встреча с кровавым диктатором владимиром путиным, во время которой будет обсуждаться и российско-украинская война.

Первые фото лукашенко по прибытию в Москву, а также приблизительный план беседы политиков опубликовал провластный белорусский Telegram-канал "Пул первого".

Известно, что на повестке дня будет сразу несколько вопросов. Один из самых актуальных — война, которую россия затеяла против Украины.

Прибытие белорусского узурпатора в Москву

Также диктаторы якобы должны обсудить более тесное сотрудничество россии и Беларуси, развитие двусторонних отношений и улучшение действий в рамках "Союзного государства". Кроме этого планируют оговорить и взаимопомощь государств в условиях тотальных санкций, объявленных западом.

Судя по первым снимкам, лукашенко по дороге к путину решил обсудить наиболее глобальные темы с белорусским послом в рф Владиславом Семашко. Тот был "милостиво допущен" в личное авто к белорусскому узурпатору власти.

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К путину лукашенко поехал вместе с Семошко

Интересно, что лукашенко без страха прилетел в Москву на фоне имеющейся информации, которая сливается ФСБ, о вероятной подготовке покушения на самопровозглашенного белорусского лидера. путин может пойти на такой шаг по двум причинам.