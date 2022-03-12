Укр

Фото украинки, опубликованное Туском, взбудоражило сеть: "Не говорите ей о цене санкций!"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Дональд Туск не понимает позицию Европы Новость обновлена 12 марта 2022, 08:58
Дональд Туск не понимает позицию Европы

Снимок девочки уже умилял десятки тысяч иностранцев

Бывший глава Совета Европы, экспремьер Польши Дональд Туск пристыдил иностранных коллег за недостаточно жесткую реакцию в отношении войны в Украине, которую начала Россия. Он опубликовал снимок юной украинки, которая ждет врага с оружием.

Фотографию политик разместил на своей странице в Twitter.

"Только не говорите ей, пожалуйста, что увеличение санкций обойдется Европе слишком дорого!" — так Туск подписал фотографию.

На ней же изображена юная девушка, у которой в волосах видны пряди синего и желтого цвета. Она одета в военную форму, а в руках держит винтовку. Чувство сюрреализма добавляет леденец, который девушка ест, выглядя возможного противника.

Украинка в ожидании врага
Украинка в ожидании врага

На снимок отреагировали уже около 20 тысяч пользователей сети из разных стран. Все они выражают поддержку и ужасаются из-за военных российских преступлений.

"Ребенок с леденцом и винтовкой… Мощь!", "Ад! В таком возрасте! Подумайте о её будущем!", "Только лучшие умирают молодыми…", "Она сверстница моего сына! Вторая мысль: надеюсь, что она встретит таких же сильных и уверенных в себе женщин, когда вырастет!", "Это разбивает мне сердце!" — пишут под фото поляки, немцы и граждане других зарубежных государств.

Между тем , Евросоюз готовит очередной пакет санкций к внедрению, а также еще несколько важных ударов по российской экономике.

Штаты уже задействовали очередной ограничительный рычаг, который, в частности, запрещает любой трансфер долларов на территорию россии.

Теги:
#Украина #Европа #Россия #Санкции #Война #Дональд Туск
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