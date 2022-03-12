"Весь мир в труху бахнем": в россии замахнулись не только на войну с Украиной (видео)

Имперские амбиции россиян зашкаливают

Рашистские войска, ведущие войну против Украины уже семнадцатый день, благодаря прокремлевской пропаганде надеются дойти до Европы. В вечерних новостях на российском телевидении планы насчет полномасштабного вторжения в страны ЕС и НАТО даже не пытаются скрывать.

Отрывком программы одиозного Владимира Соловьева поделился в своем Telegram-канале советчик главы МВД Украины Антон Геращенко.

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На эфир к скандально известному пропагандисту пришло несколько российских политиков, в том числе и депутат госдумы Олег Матвейчев. Именно он заявил, что замораживать войну сейчас нельзя, а в планах рашистов — захват всей Украины и не только.

"Самое важное — мы ни в коем случае не можем остановиться на полпути. Львов там кому-то оставить или еще что-то. Тогда вообще не нужно было ничего начинать", — заявил он.

Также политик высказал полное согласие с тем, что из-за введенных серьезных санкций россия вообще не должна "останавливаться у границ Украины".

"Весь мир в труху бахнем, но не сейчас", — поддержал высказывания Матвейчева Соловьев.

Также депутат госдумы высказал уверенность, что когда европейские страны поймут, что даже украинские границы не способны сдержать путинскую армию, им придется согласиться на капитуляцию. Условия же такой "сдачи" будут диктовать, по его мнению, в кремле.

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Напомним, что на фоне подобных рассуждений большинство стран Европы, а также США отмечают, что не хотят вмешивать своих военных или технику, чтобы не получить ответный удар от россии.

При этом в Офисе президента Украины уже не единожды подчеркивали: третья мировая война уже началась, и рф является угрозой для любой страны, в которой признают главенство демократии. Поэтому наша власть до сих пор требует закрыть небо над Украиной для полетов, чтобы прекратились постоянные бомбардировки жилых кварталов.