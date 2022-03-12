Беларусь готовит переброску новых войск к границе с Украиной: детали

Пока что речь лишь о временных ротациях

Белорусские власти собираются отправить на границу с Украиной сразу пять военных батальонов, которых будут сопровождать пограничники. Подобное решение во время российско-украинской войны в РБ оправдывают необходимостью "прикрыть южные границы от националистов".

Подробности сообщает "Телеграф", ссылаясь на сообщение Минобороны Беларуси.

По словам начальника местного Генштаба Виктора Гулевича, новые группировки военнослужащих должны будут заменить уже имеющиеся на границе пять схожих батальонов. Таким образом белорусы якобы просто осуществляют "пересменку".

Среди причин нахождения на границе называют не только вероятное "вторжение националистов", но и возможность нелегальных поставок взрывчатки, боеприпасов и различного оружия.

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Отдельно Гулевич подчеркнул, что белорусские военнослужащие не принимают участия в войне, а поэтому перебрасывание БТГр якобы не являет собой угрозу для украинцев. Отдельно он подчеркнул это для родственников военных из РБ, которые начали опасаться вероятной отправки солдат на подмогу россии.

"Родных и близких военнослужащих могу заверить как начальник Генерального штаба, что наши Вооруженные Силы задачи по обеспечению военной безопасности Республики Беларусь выполняют только на своей территории", — отметил начальник белорусского Генштаба ВС.

Следует отметить, что всем заявлениям белорусской стороны стоит доверять лишь частично, ведь они опровергают даже зафиксированную провокацию на своей территорию, выполненную войсками рф.

Добавим, что некоторые эксперты "предсказывали" вероятное вторжение белорусских военных в Украину на вечер 11 марта. К счастью, эта информация не подтвердилась.