Открытая ненависть к украинцам так и льется со всех утюгов в россии

Кремлевская пропаганда на фоне войны россии с Украиной переходит уже любые границы. Так, в эфире росТВ все чаще и чаще звучат призывы к "денацификации" и вполне серьезные рассуждения о введении комендатуры на украинской территории в случае победы рф.

Такими заявлениями отметился, к примеру, и нынешний депутат госдумы Владимир Шаманов, ранее командовавший ВДВ россии, сообщает "Телеграф".

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Во время эфира программы "Антонимы", рашистский политик всерьез обсуждал то, как нужно обставить становление оккупационной власти на "завоеванных территориях". Вновь звучали призывы о "демилитаризации" и "денацификации".

"Это большая работа, и у нас есть опыт восточной Европы. Освобожденные нашими войсками и созданные там структуры комендатур. У нас есть опыт проведения мероприятий на Кавказе, когда мы привлекали из наших внутренних субъектов федерации отряды милиции, которые возглавляли районные и региональные милицейские структуры, — объяснил Шаманов. — Привлекали СОБР, ОМОН, и мы отбираем среди населения лиц, незапятнанных связью с бандформированиями, создавали временные администрации".

Фактически в прямом эфире Владимир Шаманов рассказал, как рф создавала так называемые "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе, однако вряд ли кто-то из россиян, верящих пропаганде, сможет провести параллели.

Также российский депутат заявил, что на захваченных украинских территориях обязательно должна быть комендатура. Прозвучали и призывы к аресту или уничтожению некоторых украинских политиков, в том числе Петра Порошенко, Андрея Парубия и Александра Турчинова. Вспомнили отдельно и про Арсена Авакова.

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По словам Шаманова, этих украинцев следует "либо уничтожить, либо отдать под суд", что опять же свидетельствует об очередном круге пропагандистской агонии среди российских граждан.

Отметим, что российскую пропаганду начали "отключать" от вещания по всему миру. Среди прочего такими действиями выделился видеохостинг YouTube. Это напрямую отображает обещание президента Украины Владимира Зеленского для российских "журналистов", распространяющих неправду об Украине, оставить их нищими.