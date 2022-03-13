Сопротивление Украины агрессии путина поломало планы Китая, - Bloomberg

Теперь Запад будет пристально следить за всеми диктаторскими режимами

Решение российского кровавого диктатора владимира путина вторгнуться в Украину, а также мощнейший отпор, который получили оккупанты, могли стать причинами изменения планов китайских политиков. В первую очередь, это касается возможности КНР устроить войну с Тайванем.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на Bloomberg.

Согласно журналистским источникам, Китай уже не один год надеялся расширить свое влияние на другие азиатские страны, включая Японию, Вьетнам и Индию. Также усилилось давление на остров Тайвань, который продолжает отстаивать свое право на независимость от Пекина. Только за прошлый год ПВО Тайваня "встретило" около 960 китайских боевых самолетов.

"Война в Украине далека от того, чтобы поощрять китайское правительство стать еще более воинственным. Скорее всего, Пекин сделает паузу. Неудачная атака путина и то, как она объединила большую часть мира в осуждении и разрушительных санкциях, делает вторжение на Тайвань менее вероятным", — сообщается в материале.

По словам руководителя Колледжа нацбезопасности Австралийского национального университета Рори Медкалфа, сейчас украинское государство показывает пример, как следует строить демократическую солидарность. Также это является сигналом для запада, что любой автократический режим нужно останавливать, пока он, по примеру россии, не перешел все возможные границы.

Напомним, что изначально Китай фактически поддержал путина в его желании захватить Украину. Несмотря на то, что официальный Пекин не сразу выступил со своей позицией касаемо войны, на местном телевидении транслировали именно российские нарративы. Впрочем, по мнению филантропа Джорджа Сороса, сейчас даже КНР понимает — у них под боком находится абсолютно спятивший сосед.