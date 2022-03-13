Зеленский и Кубраков встретились с министрами транспорта ЕС и призвали установить автотранспортную блокаду россии и беларуси

В ходе онлайн-встречи, прошедшей с участием министров Польши, Австрии, Чехии, Франции, Германии и Украины, а также комиссара ЕС по транспорту, были обсуждены дальнейшие шаги по усилению транспортной блокады россии и беларуси. Во встрече принял участие также Президент Владимир Зеленский, сообщает Министерство инфраструктуры.

"Обсудили необходимость новых транспортных санкций. В очередной раз акцентировал внимание на важности перекрытия доступа для российского и белорусского автотранспорта (в первую очередь — грузового) к дорожной системе ЕС", — рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, ожидается введение полного отказа от выдачи разрешений на международные грузовые перевозки для российских и белорусских перевозчиков.

Министр сообщил также европейским коллегам о том, что с начала войны транспортная инфраструктура Украины сосредоточилась на двух ключевых направлениях — обеспечении пострадавших регионов гуманитарной помощью и эвакуации мирных жителей.

Основная нагрузка пришлась на Укрзализныцю, которая эвакуировала уже более 2 млн человек, из которых около 250 тысяч человек было эвакуировано непосредственно за границу — в Польшу, Румынию, Венгрию, Молдову, Германию, Словакию и другие страны.

Для доставки гуманитарных грузов построена разветвленная логистическая цепочка. В частности, на территории Польши развернуты два крупных хаба около Люблина и Жешува, а в Украине работает 5 складов: в Клепарове, Ковеле, Здолбунове, Мукачево, Самборе, на которых обеспечиваются складирование, сортировка и перегрузка гуманитарных грузов с автотранспорта в железнодорожные вагоны.

После окончания войны, по словам Кубракова, потребуется активное участие зарубежных партнеров в восстановлении разрушенной россией инфраструктуры. На текущий момент ущерб только для транспортной инфраструктуры оценивается в миллиарды долларов. Среди объектов, которые предстоит восстанавливать, — мосты, дороги, железная дорога, аэропорты и многое другое.

"Призвал партнеров присоединяться к восстановлению Украины, в частности, через общие новые проекты, технологии, а также специальные источники финансирования. И еще раз напомнил, что каждый шаг по поддержке нашей страны — это еще один последовательный шаг к общей победе Европы над агрессором", — заключил Кубраков.