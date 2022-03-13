Не только Украина: российский политолог назвал еще пять стран, которые путин хочет захватить
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1911
Имперские аппетиты кремля — безграничны, но это нужно остановить
Имперские замашки кремля не позволят россии остановиться только на Украине, если весь мир не даст ей отпор в нынешней войне. Некоторым европейским странам можно уже начинать готовиться к военному противостоянию Москве.
Такого мнения придерживается российский историк и политолог Валерий Соловей, который дал интервью израильским журналистам.
По его мнению, нынешние заявления российских политиков и министерств, которые часто не совпадают друг с другом, являются показателем общей дезориентированности власти. При этом кремль продолжает свою воинственную политику, пытаясь доказать, что все в порядке.
Валерий Соловей уверен: если сейчас не суметь вовремя остановить россию, то вскоре пострадают и другие страны Европы.
"Как мы с Украиной "не воюем", так и с другими странами не будем", — говорит о планах путина и его припевал историк.
Соловей предполагает, что следующее государство, которое может на себе ощутить мощь удара российской армии, это Молдова. Затем будет Грузия и страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония).
"Планы Кремля они никогда не ограничивались Украиной, — подчеркивает Валерий Соловей. — Но сейчас большой вопрос, будут ли они реализовываться дальше. Потому что эта "спецоперация" сейчас завязла, и для того, чтобы переломить ход войны, нужен большое количество человеческих ресурсов", — считает он.
Этот фрагмент на видео начинается с 06:30.
Напомним, что Валерий Соловей давно известен антикремлевскими высказываниями и был даже арестован накануне вторжения в Украину из-за своих взглядов. А о том, что путин может устроить войну, историк говорил еще во время народных протестов в Казахстане.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-