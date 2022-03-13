Укр

Не только Украина: российский политолог назвал еще пять стран, которые путин хочет захватить

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Валерий Соловей о войне Новость обновлена 13 марта 2022, 13:01
Валерий Соловей о войне

Имперские аппетиты кремля — безграничны, но это нужно остановить

Имперские замашки кремля не позволят россии остановиться только на Украине, если весь мир не даст ей отпор в нынешней войне. Некоторым европейским странам можно уже начинать готовиться к военному противостоянию Москве.

Такого мнения придерживается российский историк и политолог Валерий Соловей, который дал интервью израильским журналистам.

По его мнению, нынешние заявления российских политиков и министерств, которые часто не совпадают друг с другом, являются показателем общей дезориентированности власти. При этом кремль продолжает свою воинственную политику, пытаясь доказать, что все в порядке.

Валерий Соловей уверен: если сейчас не суметь вовремя остановить россию, то вскоре пострадают и другие страны Европы.

"Как мы с Украиной "не воюем", так и с другими странами не будем", — говорит о планах путина и его припевал историк.

Соловей предполагает, что следующее государство, которое может на себе ощутить мощь удара российской армии, это Молдова. Затем будет Грузия и страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония).

"Планы Кремля они никогда не ограничивались Украиной, — подчеркивает Валерий Соловей. — Но сейчас большой вопрос, будут ли они реализовываться дальше. Потому что эта "спецоперация" сейчас завязла, и для того, чтобы переломить ход войны, нужен большое количество человеческих ресурсов", — считает он.

Этот фрагмент на видео начинается с 06:30.

Напомним, что Валерий Соловей давно известен антикремлевскими высказываниями и был даже арестован накануне вторжения в Украину из-за своих взглядов. А о том, что путин может устроить войну, историк говорил еще во время народных протестов в Казахстане.

Теги:
#Украина #Европа #Россия #Война #Угроза #Валерий Соловей
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