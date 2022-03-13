Зеленский снова обратился к украинцам: назвал ключевую задачу на сегодня

Ситуация в стране непростая, но политики, дипломаты и военнослужащие делают все возможное, чтобы исправить

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ключевой задачей власти является обеспечение Мариуполя и его мирных жителей гуманитарным грузом. По возможности — еще и эвакуация населения, уже больше недели находящегося под давлением российских оккупантов, пришедших с войной на нашу землю.

Об этом говорилось в обращении президента от 13 марта.

По словам политика, Украина подготовила для мариупольцев 100 тонн груза самых необходимых товаров. Туда входят еда, вода и разнообразные медикаменты.

Однако российские оккупанты продолжают обстрелы и разрушения инфраструктуры города. Также блокируются любые подъезды к населенному пункту, ведется огонь даже по священникам православной церкви, которые согласились сопровождать гуманитарный груз.

Зеленский добавил, что сегодня все дипломатические усилия брошены на возможность помочь мариупольцам, но многое зависит от решений, которые примут в кремле.

При этом президент выражает надежду, что, несмотря на сложность ситуации, в которой находится вся Украина, мы все равно победим и одолеем противника.

Напомним, что всего через несколько дней осады Мариуполь в большинстве районов превратился в настоящие руины. Город обстреливают из разного вида оружия, также регулярно проходят авианалеты. В сети уже сравнили, как Мариуполь выглядел до войны и во время нее.