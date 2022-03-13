Украина и россия сделали обнадеживающие заявления по поводу переговоров

В ближайшее время может состояться четвертый раунд переговоров сторон Украины и россии

После третьего раунда переговоров украинской и российской делегаций по прекращению военных действий в Украине, переговорщики постепенно приближается к компромиссу.

Об этом заявил член делегации рф Леонид Слуцкий. По его словам, по переговорам есть существенный прогресс, который "снижает градус напряжения". Напомним, что российские войска продолжают обстрелы украинских городов, а командование рф дало разрешение на убийства простых украинцев, в том числе детей.

"По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания", — сказал Слуцкий.

Ранее переговорщик от Украины, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что четвертый раунд переговоров может состояться уже в ближайшие дни.

Также Подоляк заявил 13 марта, что представители рф на переговорах уже не ультимативно что-либо говорят, а внимательно слушают предложения Украины. Наша страна не уступит свои позиции. Требования остаются такими же — окончание войны и вывод российских войск.

Стоить добавить, что на возможную подготовку личных переговоров украинского президента Владимира Зеленского и российского кровавого диктатора путина сейчас брошены многие дипломатические усилия. Как ранее писал "Телеграф", на самом деле до встречи Зеленского с путиным осталось ждать не так уж долго.