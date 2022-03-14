Нападение путина на Украину: известный экономист назвал две причины провала рф

Иноземцев отметил, что президент россии руководствуется фейковыми данными

Известный российский экономист и социолог, противник путинского режима Владислав Иноземцев, который назвал причину нападения путина на мирную Украину, выделил два пункта, по которым становится ясно, почему российская федерация обеспечила себе провал по всем направлениям на долгое время.

О б этом Иноземцев рассказал в интервью obozrevatel.

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По словам эксперта, путин начал заведомо проигрышную для россии войну, которая приведет к краху своего государства.

Во-первых, как считает Иноземцев, это предоставление путину неправильной информации.

"В Москве сейчас активно обсуждается тезис о том, что Путин публично заявил, мол, в Украине не воюют срочники. И тут же, через два дня, выяснилось, что их уже полно в украинском плену, после чего Путин дает поручение генпрокуратуре изучить вопрос, как они туда попали. В данном случае он действительно получил от своих военачальников ложную информацию", — объясняет социолог, отмечая, что подобных случаев довольно много.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Русские еще не поняли, что они – уже никто. Их уже не существует Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев специально для "Телеграфа" высказался о перспективах россии и ее диктатора путина:

Во-вторых, это низкое качество исполнения "всего, что только можно".

"В Украину пришли необстрелянные бойцы на старой технике, абсолютно немотивированные, которые были забриты в армию в виде наказания (много таких случаев) и воевать не хотели и не собирались, не знали, куда их везут… То есть организация этой операции была выполнена в типично российском бюрократическом духе. Чиновники считают (не только Путин): давайте сделаем тяп-ляп, в конечном счете, что-нибудь да и получится. А вот тут не получилось…", — резюмирует Иноземцев.

Тем временем украинские эксперты посчитали, что рф с начала войны в Украине нанесла украинской инфраструктуре ущерб более чем на 119 миллиардов долларов. Отметим, что сумма ущерба растет ежедневно с продолжением военных действий.

Ранее "Телеграф" писал, что астролог спрогнозировал смерть кровавого диктатора путина в ближайшие месяцы.