Штаты продолжают оказывать всю возможную помощь украинской армии

Российский кровавый диктатор Владимир Путин не сможет сломать, а тем более пережить независимую Украину. Несмотря на огромное количество смертей, которые россия принесла с войной, украинское государство устоит.

Такое мнение руководителя Госдепартамента Штатов Энтони Блинкена прозвучало во время его интервью телеканалу CNN.

Читайте также: Категория Украина россия массово теряет солдат и технику: свежее сведение Генштаба о потерях оккупантов Кроме потерь личного состава, россияне массово теряют разнообразные технические средства для ведения боя.

Свежие факты и аналитика – достоверно о войне с россией

По словам политика, в определенный момент времени путина точно не станет, но Украина, сильная и независимая, останется и будет существовать еще многие сотни лет.

США же пытаются всеми силами ускорить тот момент, когда в нашем государстве наконец-то воцарится мирная и, безусловно, победная тишина. Блинкен подчеркнул, что российское вторжение принесло Украине много разрушений и смертей (особенно среди гражданского населения).

"Это то, над чем мы работаем, насколько можем ограничить, остановить, положить конец войне, которую ведет россия", — пояснил Энтони Блинкен.

Читайте также: Категория Политика Сенат США признал путина военным преступником: что это значит Вопрос войны в Украине помирил две палаты конгрессменов в Америке

По его мнению, американский вклад в украинскую победу является немалым: как экономическим и военным (деньги и оружие), так и санкционным (по отношению к россии).

Стоит добавить, что Россия все еще продолжает попытки завоевать Украину, собирая новых военных из всех регионов федерации. Впрочем, ВСУ уже частично перешли в контрнаступление, так что захватчикам ничего не светит.