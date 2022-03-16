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Украина переживет путина: Блинкен спрогнозировал ход войны с россией

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Блинкен уверен: российскому нацистскому режиму осталось недолго Новость обновлена 16 марта 2022, 09:41
Блинкен уверен: российскому нацистскому режиму осталось недолго

Штаты продолжают оказывать всю возможную помощь украинской армии

Российский кровавый диктатор Владимир Путин не сможет сломать, а тем более пережить независимую Украину. Несмотря на огромное количество смертей, которые россия принесла с войной, украинское государство устоит.

Такое мнение руководителя Госдепартамента Штатов Энтони Блинкена прозвучало во время его интервью телеканалу CNN.

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По словам политика, в определенный момент времени путина точно не станет, но Украина, сильная и независимая, останется и будет существовать еще многие сотни лет.

США же пытаются всеми силами ускорить тот момент, когда в нашем государстве наконец-то воцарится мирная и, безусловно, победная тишина. Блинкен подчеркнул, что российское вторжение принесло Украине много разрушений и смертей (особенно среди гражданского населения).

"Это то, над чем мы работаем, насколько можем ограничить, остановить, положить конец войне, которую ведет россия", — пояснил Энтони Блинкен.

По его мнению, американский вклад в украинскую победу является немалым: как экономическим и военным (деньги и оружие), так и санкционным (по отношению к россии).

Стоит добавить, что Россия все еще продолжает попытки завоевать Украину, собирая новых военных из всех регионов федерации. Впрочем, ВСУ уже частично перешли в контрнаступление, так что захватчикам ничего не светит.

Теги:
#Украина #США #Россия #Война #Энтони Блинкен
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