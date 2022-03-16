Санкции против российских олигархов не нужны: экономист дал неожиданный совет

Объявление санкционных ограничений против многих российских олигархов и бизнесменов из-за войны в Украине не принесет Западу необходимого результата. Все потому, что кровавый диктатор владимир путин не доверяет свои деньги никому из миллиардеров, а вместо этого прячет их на счетах у "подсадных уток".

Таким мнением поделился доктор экономических наук Владислав Иноземцев, пишет "Обозреватель".

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По его словам, олигархи в россии не влияют на политическую ситуацию в стране. Несмотря на распространенное мнение, даже Роман Абрамович не является "держателем" путинского кошелька.

"У Путина наверняка есть специально обученные люди, которые держат его деньги. Помните, было международное расследование, связанное с оффшорными компаниями, в результате которого всплыл некий виолончелист питерский, Ролдугин, с несколькими миллиардами долларов? […] И вот у него, скорее всего, действительно деньги Путина, а вовсе не у Абрамовича или Дерипаски. И сколько таких ролдугиных, никто не знает", — говорит Иноземцев.

Специалист объясняет, что в нынешней ситуации олигархи наоборот — вынуждены идти навстречу диктаторской власти, а не иметь возможность забрать все свои сбережения подальше от рук кремля. После санкций же существует вероятность, что многие богатые россияне попросту укрепят путина экономически.

По мнению Иноземцева, западным политикам следовало пойти слегка другим путем. Чтобы наказать кровавого диктатора, его следовало объявить военным преступником и потребовать его выдачи под суд в Гааге. Вероятно, в такой ситуации олигархи бы задумались, а не стоит ли держаться от всего этого в стороне или поспособствовать скорейшей встрече путина со скамьей подсудимых.

Тем временем США уже объявили путина военным преступником. Решение было принято единогласно — вариант "за" выбрали и республиканцы, и демократы Конгресса. Американцы уверены: Украине удастся пережить путина, и быть независимой еще много-много лет.