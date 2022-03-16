россия не сможет обойти санкции через Беларусь или Казахстан: объяснение экономиста

Ближайшие соседи Москве не помогут

Экономические санкции, ливень из которых буквально обрушился на россию, начавшую войну против Украины, являются весьма действенными. И, к счастью, их вряд ли можно будет обойти с помощью сателлитных к Москве Беларуси или Казахастана.

Почему именно, в интервью "Обозревателю" объяснил доктор экономических наук Владислав Иноземцев.

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По его словам, самая большая проблема рф сейчас даже не в том, что страна лишилася части иностранных брендов и их товаров. Куда хуже то, что вместе с готовой продукцией россияне прекратят получать и отдельные комплектующие запчасти, которые ранее использовались в отечественном производстве.

Специалист предполагает, что именно такая "мелочь" сможет существенно подкосить российскую экономику, а также поднять цены. В список подобных товаров можно внести картриджи для принтеров, типографскую краску, любые другие запчасти и т.п.

"В России не производят большое количество не слишком важных, казалось бы, товаров, — говорит Иноземцев. — Но они не кажутся важными только до тех пор, пока их без проблем можно купить за границей. Их проще было купить, чем сделать, и санкции сейчас обернутся очень большой проблемой".

"Обойти" запреты благодаря импорту подобных вещей из Беларуси или Казахстана вряд ли получится, считает экономист. Потому что в случае запрета от Запада иностранные компании по максимуму ограничат "протечки" своей продукции в россию.

"Фирменные товары до России не доедут. Помните, был скандал, когда в Крым притащили российские турбины, которые были сделаны по лицензии Siemens? И скандал был очень громкий, потому что это, естественно, обнаружилось. Вот почему, я думаю, что таким образом обойти санкции будет крайне сложно", — резюмирует Иноземцев.

По его мнению, нынешние санкции весьма эффективны. Максимум пользы Запад бы извлек из ограничения на нефтепродукты, но даже при нынешнем раскладе последствия рф уже чувствует.

Отметим, что ранее Владислав Иноземцев объяснил, почему санкционное давление на российских олигархов было не совсем правильным шагом для Запада. Он уверен, что таким образом бизнесменов и богачей только приблизили к путину, а не отдалили от него.