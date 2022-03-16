Укр

"Зачем вам помогать?": Кулеба откровенно рассказал о настроении Запада в начале войны

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Кулеба раскрыл секреты дипломатических кулуаров Новость обновлена 16 марта 2022, 15:44
Кулеба раскрыл секреты дипломатических кулуаров

По словам главы МИД, в Европе уверены, что победа в войне за Украиной

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что сразу после полномасштабного вторжения россии на территорию Украины 24 февраля в странах ЕС предполагали, что наша страна сдастся в первые 48 часов.

Как передает "Телеграф", об этом министр иностранных дел рассказал в интервью "Новому времени".

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Так, глава МИД рассказал об эпизоде, случившемся в первый день войны, 24 февраля. По его словам, посол Украины в одной из влиятельных стран ЕС обратился с просьбой о помощи Украине к госсекретарю одного из министерств. На что получил, сообщил Кулеба, такой ответ: "Дорогой мой, давайте откровенно, зачем вам помогать, если максимум через 48 часов все будет кончено и наступит новая реальность".

Но затем ситуация изменилась и партнеры Украины подключились к работе, вводя санкции, поставляя вооружение.

"Мы увидели поставки оружия и смену не то что риторики, а вообще отношения к Украине. То, что мы продержались первые три дня, это был шок партнеров. В этот момент они осознали, что за Украину нужно бороться", — рассказал Кулеба.

Министр отметил, что за такое осознание приходится платить погибшими украинцами и разрушенными городами.

Глава МИД добавил, что в настоящий момент дипломаты, с которыми он общается, восхищены Украиной и уверенны в ее победе.

"Сложилась уникальная ситуация. Для победы есть все имеющиеся элементы: есть желание и способность народа драться за себя, есть руководство государства, ведущее этот народ на борьбу, есть партнеры, которые дают нам оружие, партнеры, принимающие санкции — по сути, это второй санкционный фронт, который они открыли против России — и есть финансовая поддержка Украины", — считает Кулеба.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США могут поставить в Украину беспилотники-киллеры Switchblade в рамках нового пакета помощи. До этого стало известно, что США и НАТО отправляют в Украину мощное оружие – зенитно-ракетные комплексы.

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