"Зачем вам помогать?": Кулеба откровенно рассказал о настроении Запада в начале войны
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По словам главы МИД, в Европе уверены, что победа в войне за Украиной
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что сразу после полномасштабного вторжения россии на территорию Украины 24 февраля в странах ЕС предполагали, что наша страна сдастся в первые 48 часов.
Как передает "Телеграф", об этом министр иностранных дел рассказал в интервью "Новому времени".
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Так, глава МИД рассказал об эпизоде, случившемся в первый день войны, 24 февраля. По его словам, посол Украины в одной из влиятельных стран ЕС обратился с просьбой о помощи Украине к госсекретарю одного из министерств. На что получил, сообщил Кулеба, такой ответ: "Дорогой мой, давайте откровенно, зачем вам помогать, если максимум через 48 часов все будет кончено и наступит новая реальность".
Но затем ситуация изменилась и партнеры Украины подключились к работе, вводя санкции, поставляя вооружение.
"Мы увидели поставки оружия и смену не то что риторики, а вообще отношения к Украине. То, что мы продержались первые три дня, это был шок партнеров. В этот момент они осознали, что за Украину нужно бороться", — рассказал Кулеба.
Министр отметил, что за такое осознание приходится платить погибшими украинцами и разрушенными городами.
Глава МИД добавил, что в настоящий момент дипломаты, с которыми он общается, восхищены Украиной и уверенны в ее победе.
"Сложилась уникальная ситуация. Для победы есть все имеющиеся элементы: есть желание и способность народа драться за себя, есть руководство государства, ведущее этот народ на борьбу, есть партнеры, которые дают нам оружие, партнеры, принимающие санкции — по сути, это второй санкционный фронт, который они открыли против России — и есть финансовая поддержка Украины", — считает Кулеба.
Ранее "Телеграф" сообщал, что США могут поставить в Украину беспилотники-киллеры Switchblade в рамках нового пакета помощи. До этого стало известно, что США и НАТО отправляют в Украину мощное оружие – зенитно-ракетные комплексы.
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