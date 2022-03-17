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А как быть дальше? Всплыл нюанс с признанием путина военным преступником

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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владимир путин теперь официально нерукопожатный
владимир путин теперь официально нерукопожатный

Эксперта по международным отношениям Дубовика интересует, как теперь Запад будет проводить диалог с рф

Признание в Сенате США кровавого диктатора владимира путина военным преступником, — определенно позитивный сигнал для Украины, но вызывает определенные вопросы.

Об этом в интервью для "Телеграфа" высказался директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений ОНУ Владимир Дубовик.

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По словам Дубовика, резолюция американского Сената жесткая, хорошая и даже символическая.

В соответствии с этим решением путин официально признается изгоем, лишенным всяких прав парией, и с политической и моральной точки зрения эта резолюция правильная.

Но есть и нюанс: "При этом не совсем понимаю, как они дальше собираются быть с ним в каком-то диалоге, если фактически называют его военным преступником", — подчеркивает Дубовик.

Заметим, что на фоне всех военных преступлений путина против Украины от россии отвернулись уже сотни компаний мирового уровня, и экономика рф несет сокрушительные потери.

Более того, как сообщал "Телеграф", россияне уже даже начали говорить о свержении власти путина.

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#Владимир Путин
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