Укр

Украинцев взбесила ложь Захаровой: "Чтоб твой дом бомбили так же фейково"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Захарова уже не впервые пляшет под дудку российской пропаганды Новость обновлена 17 марта 2022, 14:04
Захарова уже не впервые пляшет под дудку российской пропаганды

Пока что чиновница работает в лучших традициях Оруэлла и его "1984"

Свежее выступление спикера российского министерства иностранных дел Марии Захаровой не прошло незамеченным украинскими гражданами. Все потому, что она снова заявила, будто бы российская армия не занимается бомбежкой мирной инфраструктуры, а все кадры из Украины — постановочные.

Реакцию сети на высказывание рашистской чиновницы собрал "Телеграф".

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Следует отметить, что абсолютно все фото и видео, где зафиксированы разбитые города и убитые люди, Захарова считает подделкой. При этом "авторами" таких фейков она называет властей западных стран и, конечно же, НАТО. По ее мнению, все ополчились против россии и пытаются её незаконно обвинить в преступлениях.

Одним из первых на подобную провокацию отреагировал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По его мнению, для неверия Захаровой всегда найдется безотказное "лекарство".

"Все просто: многомиллионные иски и компенсации семьям погибших, сроки за военные преступления — и Захарова поверит в правду", — подчеркнул чиновник.

Большинство же других украинцев настолько учтивыми не были. Не подбирая выражений, они высказывают все, что думают о рупоре кремлевской пропаганды, а также предлагают ей устроить такую же участь, дабы она "уверовала".

Напомним, что накануне российские хакеры частично заполучили доступ к прямому эфиру одного из украинских телеканалов, чтобы запустить фейк о капитуляции нашей армии. Однако им удалось добраться только к "бегущей строке". Вскоре после этого президент Зеленский записал обращение, в котором прокомментировал случившееся.

Теги:
#Украина #Россия #Соцсети #Война #МИД России #Вторжение #Мария Захарова
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