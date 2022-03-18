Пока весь мир отвернулся от россии, Израиль будет доплачивать авиакомпаниям, чтобы те летали в рф

Такому решению местные власти нашли якобы резонное объяснение

Израиль не собирается закрывать авиационное сообщение с российской федерацией, несмотря на то, что кремль уже более трех недель ведет кровопролитную войну против Украины. Главной причиной нежелания прекратить авиационные полеты является якобы желание обеспечить своих же граждан возможностью вернуться домой.

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид, общаясь с журналистами издания NEWSru.co.il.

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По словам чиновника, решение израильских властей не останавливать авиасообщение с россией должно быть "вполне понятным".

"В россии живут 600 тысяч евреев и тысячи израильтян, и мы не хотим лишать их возможности приехать в Израиль", — подчеркнул Лапид.

Но даже не это является наиболее удивляющим в позиции Израиля. Куда больше вопросов к позиции страны добавляет решение правительства покрывать расходы авиационных компаний, летающих в россиию, от которых отказались страховщики.

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По словам Лапида, оставить доступным сообщение для граждан Израиля с рф является безумно важным, поэтому государство пока и идет на такие шаги.

Интересно, что после вторжения российской армии в Украину израильские власти официально поддержали Киев. Сейчас эта страна направляет нам гуманитарную помощь, а также принимает беженцев. Правда, не по полному "безвизу", а с одним небольшим уточнением.