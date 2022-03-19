Психолог указала на важнейшие моменты в речи путина перед россиянами: "крымчане для них чужие"

Народ создает картинку видимости поддержки путина, но на деле все не так радужно, считает специалист

Российский кровавый диктатор владимир путин не видит жителей Крымского полуострова полноценными россиянами. Об этом свидетельствует его риторика во время концерта в "Лужниках" 18 марта, который был посвящен годовщине аннексии россией Крыма.

На это и еще несколько примечательных моментов обратила внимание социальный и политический психолог Светлана Чунихина.

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По ее словам, отдельные формулировки речи путина хорошо показывают то, как он "держит дистанцию" от находящихся в Крыму граждан.

"Поздравим, говорит, ИХ (крымчан) с праздником, — цитирует специалистка путина, тут же подчеркивая: — Крымчане — это для русских "они", а не часть "мы".

Также в обращении диктатора можно было заметить аналогии с гимном Украины, в котором обещается, что "душу й тіло ми положим". На такие размышления Чунихину подтолкнули другие слова путина.

"Процитировал слова из Священного писания христианства. "Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих". Там еще про "наших ребят", которые своим телом прикрывают от пули других "наших ребят". […] Плагиат, однако", — иронизирует психолог.

Также Светлана Чунихина подчеркнула, что все разговоры о "единении, которого у россиян давно не было", только и остаются пустыми разговорами. Она обращает внимание на то, что даже ликующая и размахивающая триколором толпа на стадионе показывает огромную асинхронность.

"Пу несколько раз приходилось делать многозначительную паузу, чтобы народ сообразил, что настало время что-то скандировать, — отмечает специалистка. То есть публика, да, эмоционально включенная, но единения с лидером — когда все понятно с полуслова, когда лидер и нация на одной волне, — нет. Потому что и нации как таковой нет. Пу постарался. А нет нации — нет и нацлидера", — резюмировала психолог.

Отметим, что при детальном анализе выступления владимира путина оказалось, что в трансляции прямой речи кровавого диктатора могли быть неполадки из-за поведения людей на стадионе. Позже выяснилось, что в какой-то из моментов политика начали освистывать, однако этот момент, естественно, не попал в прямой эфир.

Добавим, что кроме путина в "Лужниках" опозорилась также и один из главных рупоров пропаганды Кремля, спикер российского МИД Мария Захарова.