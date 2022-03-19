Укр

"Молитесь, летуны": разведка добыла список пилотов рф, которые бомбят Украину

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1055
Россиянам уже предлагают сдаваться в плен Новость обновлена 19 марта 2022, 14:32
Россиянам уже предлагают сдаваться в плен

Всего в списке 406 имен

Украинские разведчики смогли добыть перечень имен российских оккупантов, которые ежедневно поднимаются в украинское небо, чтобы бомбить ни в чем не повинное мирное население. Украинские военнослужащие предлагают оккупантам самим сложить оружие и сдаться в плен, чтобы сохранить свою жизнь, иначе месть будет страшна.

Подробности сообщили в пресс-служба ГУ разведки Украины.

Армия Украины уничтожает технику россиян — фото смотрите в нашем Telegram

Документ, который получили наши защитники, касается 559 бомбардировочного авиаполка. Он дислоцируется в военной части №75392 Морозовска, что в Ростовской области. Всего в списке 406 имен — от командиров до пилотов, инженеров и техников. Каждого из тех, кто приложил руку к бомбардировке украинской земли, ждет справедливое наказание за совершенное военное преступление.

"Лучше молитесь, "летуны", чтобы вам, как и вашим коллегам, катапульту в самолете отключили! Потому что если вы исполнили хотя бы один преступный приказ — трепещите!" — предупредили украинские разведчики.

Часть списка военнослужащих рф
Часть списка военнослужащих рф

По техническим причинам мы не можем выложить полный список имен российских "авиаторов" на нашем сайте, но с ним можно ознакомиться на вэб-портале ГУР.

Добавим, что по состоянию на утро 19 марта в "коллекции" сбитых воздушных российских суден насчитывалось 95 самолетов и более сотни вертолетов. Украинские зенитчики, наводчики ППО и пилоты охраняют спокойствие нашего украинского неба.

Теги:
#Украина #Россия #Военнослужащие #Военные #Война #Авиация
Одна из стран НАТО согласилась дать Украине боевые самолеты и ПВО
Украина
Одна из стран НАТО согласилась дать Украине боевые самолеты и ПВО
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Одна из стран НАТО согласилась дать Украине боевые самолеты и ПВО
Одна из стран НАТО согласилась дать Украине боевые самолеты и ПВО
Дата публикации
Категория
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный
Залужный выступил с громким заявлением: "Каждый должен заниматься своим делом"
Дата публикации
Категория
Военные рф продолжают обстреливать гражданских
Враг перебросил в Беларусь солдат с Дальнего Востока: сводка Генштаба
Дата публикации
Категория
В Токмаке россиянам идти домой советуют культурно
Токмак – это Украина: жители оккупированного городка ежедневно выходят на митинги против войск россии
Дата публикации
Категория
ВСУ держат оборону на всех фронтах
Война — день 24: страны формируют "антипутинский щит", но оккупанты продолжают издеваться над Украиной