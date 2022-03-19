"Молитесь, летуны": разведка добыла список пилотов рф, которые бомбят Украину
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Всего в списке 406 имен
Украинские разведчики смогли добыть перечень имен российских оккупантов, которые ежедневно поднимаются в украинское небо, чтобы бомбить ни в чем не повинное мирное население. Украинские военнослужащие предлагают оккупантам самим сложить оружие и сдаться в плен, чтобы сохранить свою жизнь, иначе месть будет страшна.
Подробности сообщили в пресс-служба ГУ разведки Украины.
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Документ, который получили наши защитники, касается 559 бомбардировочного авиаполка. Он дислоцируется в военной части №75392 Морозовска, что в Ростовской области. Всего в списке 406 имен — от командиров до пилотов, инженеров и техников. Каждого из тех, кто приложил руку к бомбардировке украинской земли, ждет справедливое наказание за совершенное военное преступление.
"Лучше молитесь, "летуны", чтобы вам, как и вашим коллегам, катапульту в самолете отключили! Потому что если вы исполнили хотя бы один преступный приказ — трепещите!" — предупредили украинские разведчики.
По техническим причинам мы не можем выложить полный список имен российских "авиаторов" на нашем сайте, но с ним можно ознакомиться на вэб-портале ГУР.
Добавим, что по состоянию на утро 19 марта в "коллекции" сбитых воздушных российских суден насчитывалось 95 самолетов и более сотни вертолетов. Украинские зенитчики, наводчики ППО и пилоты охраняют спокойствие нашего украинского неба.