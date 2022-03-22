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В Киев для помощи с переговорами может приехать премьер Израиля: детали

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Нафтали Беннет Новость обновлена 22 марта 2022, 08:52
Нафтали Беннет

Цель возможного приезда — финишировать переговоры

Украино-российские переговоры по прекращению огня и отведению войск россии продолжаются. Поспособствовать им захотели в Израиле — премьер-министр страны Нафтали Беннет попросил сотрудников безопасности подготовить возможность визита в столицу Украины для переговоров о прекращении огня.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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Визит пока не назначен и произойдет в том случае, если переговорщики будут близки к достижению договоренности. Как отмечают в издании, Беннет должен будет помочь им дойти до финиша. При этом из-за непрекращающихся российских обстрелов и бомбардировок такая поездка "станет кошмаром для безопасности".

Ранее Беннет уже ездил в Москву, чтобы переговорить с владимиром путиным, после чего созванивался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Телеграф" писал, что в Офисе президента считают, что Зеленский уже готов к переговорам с путиным и о важных решениях для стран нужно говорить на уровне президентов. В Кремле же считают, что максимального прогресса нужно достичь до этого и не считают необходимым контактировать.

Теги:
#Израиль #Переговоры #Нафтали Беннет
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