В Киев для помощи с переговорами может приехать премьер Израиля: детали
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Цель возможного приезда — финишировать переговоры
Украино-российские переговоры по прекращению огня и отведению войск россии продолжаются. Поспособствовать им захотели в Израиле — премьер-министр страны Нафтали Беннет попросил сотрудников безопасности подготовить возможность визита в столицу Украины для переговоров о прекращении огня.
Об этом сообщает The Times of Israel.
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Визит пока не назначен и произойдет в том случае, если переговорщики будут близки к достижению договоренности. Как отмечают в издании, Беннет должен будет помочь им дойти до финиша. При этом из-за непрекращающихся российских обстрелов и бомбардировок такая поездка "станет кошмаром для безопасности".
Ранее Беннет уже ездил в Москву, чтобы переговорить с владимиром путиным, после чего созванивался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Телеграф" писал, что в Офисе президента считают, что Зеленский уже готов к переговорам с путиным и о важных решениях для стран нужно говорить на уровне президентов. В Кремле же считают, что максимального прогресса нужно достичь до этого и не считают необходимым контактировать.
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