Укр

Украина уличила россию во вранье насчет пленных

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Все военнопленные находятся на своих местах, подчеркивают в Киеве Новость обновлена 23 марта 2022, 13:21
Все военнопленные находятся на своих местах, подчеркивают в Киеве

россия продолжает выдумывать новости ради пропагандистской картинки

Украина не проводила никаких обменов пленными с россией, о которых в среду, 23 марта, заявили в Москве.

Об этом "Телеграфу" рассказала вице-премьер-министр Ирина Верещук.

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По ее словам, в последние дни обмен проводился только насчет мэра Мелитополя Ивана Федорова. Напомним, что его вызволение из застенок луганских подвалов стоило девятерых пленных срочников.

"Сегодня [23 марта — ред.] россия заявила о двух проведенных обменах, однако эта информация не соответствует действительности", — подчеркнула Верещук.

О причинах, которые толкнули Москву на выдумку очередной неправды касаемо военных вопросов, нардеп не распространялась.

Отметим, что фактически первый обмен пленными во время войны с россией состоялся еще в начале марта. Тогда на Сумщине одного российского офицера "выменяли" на пятерых украинских бойцов теробороны.

В целом же украинцев призывают не убивать оккупантов, если те решили сдаться в плен. Чем они могут быть "полезны", подробнее узнавайте в инфографике от Министерства обороны Украины.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Пленные #Фэйк #Ирина Верещук
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