Укр

США готовят мощнейший удар по газовой промышленности россии

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Европа готова отказаться от российского сырья Новость обновлена 24 марта 2022, 11:37
Европа готова отказаться от российского сырья

Запад способен прожить без путинских подачек

Страны Европейского Союза в ближайшее время получат возможность отказаться от потребления российского газа и других связанных с ним продуктов промышленности из-за войны в Украине. Потребности ЕС планируют перекрыть Соединенные Штаты Америки.

Такую информацию сообщает Bloomberg.

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Согласно журналистским источникам, Европа и США максимально приблизились к тому, чтобы подписать взаимно обоюдный договор о газовых поставках. Таким образом энергоресурсы россии окажутся если не совсем ненужными Евросоюзу, то хотя бы минимально потребляемыми.

Среди основных "товаров", которые Вашингтон готов поставлять в ЕС, называют газ и водород.

При этом кровавый диктатор владимир путин почему-то свято уверен, что западные страны и дальше продолжат сидеть на "российской газовой игле". Более того — он диктует свои правила, пытаясь заставить Европу платить за полученное сырье в рублях, а не иностранной валюте.

По мнению украинских властей, таким образом россия уже открыла первый фронт против Европы. Пока что он не военный, а сугубо экономический, однако путин способен начать и боевые действия тоже, ведь это действительно похоже на начало эскалации.

Напомним, что "Телеграф" также писал, что именно о подобном шаге Москвы думают отечественные эксперты. Некоторые уверены — подобные "газовые игры" очень скоро обернутся крахом для самой же рф.

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#Украина #Европа #США #Газ #Россия #Евросоюз #Война
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