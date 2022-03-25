"Тема закрыта": Турция окончательно определилась по поводу ПВО для Украины

Турция не будет передавать Украине ракетные комплексы.

Турция не будет передавать Украине российский комплекс ПВО С-400.

Об этом заявил в пятницу, 25 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Daily Sabah.

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"Тема С-400 закрыта для Турции, это собственность страны", — сказал Эрдоган.

Кроме того, стало известно, что Эрдоган планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 марта, а потом, возможно, и с президентом россии владимиром путиным.

Отметим, ранее США неофициально обсуждали с Турцией возможность отправки в Украину своих систем противоракетной обороны С-400 российского производства. Однако в Турции даже не рассматривали такую возможность, боясь вызвать гнев рф.

В самой россии не раз заявляли, что не допустят, чтобы третьи страны направили Украине комплексы ПВО советского или российского производства, снова пригрозив уничтожением конвоев с оружием.

Власти Турции отмечали, что продолжают помогать Украине в противостоянии российскому государству, однако пытается сохранить хорошие отношения с руководством обеих стран.