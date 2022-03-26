Укр

Украина и россия не обсуждают нейтралитет - Подоляк

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Михаил Подоляк Новость обновлена 26 марта 2022, 20:52
Михаил Подоляк

Для Украины очень важна территориальная целостность страны

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах делегаций от россии и Украины сегодня обсуждается не нейтралитет, а гарантии безопасности.

Об этом Подоляк заявил в интервью для немецкого издания FAZ.

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"Мы сегодня не обсуждаем нейтралитет. Украина настаивает на системе гарантий безопасности с участием государств, которые готовы предоставить эти гарантии, в том числе в военном плане. От этого зависит многое другое. Это наша исходная позиция", — отметил Подоляк.

По мнению советника главы ОП, такая система гарантий безопасности немыслима без помощи Соединенных Штатов Америки.

Ранее член украинской делегации в переговорах Михаил Подоляк заявил, что украинские власти не сдадут страну агрессору, который думает, что может повлиять на ход переговоров с помощью ударов по мирным жителям.

Еще один член украинской делегации в переговорах, глав парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, высказал четкую позицию Украины по Донбассу и Крыму.

Тем временем в Офисе президента считают, что оптимальным вариантом для Украины может стать организация переговоров между Владимиром Зеленским и путиным. Эту встречу готовы организовать представители целого ряда стран.

Теги:
#Украина #Россия #Путин #Владимир Зеленский #Михаил Подоляк
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