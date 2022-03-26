Украина и россия не обсуждают нейтралитет - Подоляк
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1274
Для Украины очень важна территориальная целостность страны
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах делегаций от россии и Украины сегодня обсуждается не нейтралитет, а гарантии безопасности.
Об этом Подоляк заявил в интервью для немецкого издания FAZ.
Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram
"Мы сегодня не обсуждаем нейтралитет. Украина настаивает на системе гарантий безопасности с участием государств, которые готовы предоставить эти гарантии, в том числе в военном плане. От этого зависит многое другое. Это наша исходная позиция", — отметил Подоляк.
По мнению советника главы ОП, такая система гарантий безопасности немыслима без помощи Соединенных Штатов Америки.
Ранее член украинской делегации в переговорах Михаил Подоляк заявил, что украинские власти не сдадут страну агрессору, который думает, что может повлиять на ход переговоров с помощью ударов по мирным жителям.
Еще один член украинской делегации в переговорах, глав парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, высказал четкую позицию Украины по Донбассу и Крыму.
Тем временем в Офисе президента считают, что оптимальным вариантом для Украины может стать организация переговоров между Владимиром Зеленским и путиным. Эту встречу готовы организовать представители целого ряда стран.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-