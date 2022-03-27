"Кадыров – собачка путина, они оба плохо закончат": чеченский политик высказался о войне в Украине
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Политик не считает кадыровцев большой угрозой для Украины и ее армии
Бойцы-кадыровцы, которых в Украине обещают хоронить в свиных шкурах, не являются большой угрозой для нашей армии или народа. Сам же их предводитель Рамзан Кадыров — и вовсе является личным припевалой кровавого диктатора владимира путина, однако их обоих ждет плохой конец.
Такое мнение главы правительства Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмеда Закаева прозвучало во время интервью с нардепом Алексеем Гончаренко.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
По словам Закаева, кадыровцы, идентифицирующие себя с чеченцами, на деле не имеют ничего общего с этим народом. Как минимум потому, что предают все идеалы и исторические устои страны.
"У чеченцев есть пословица: "Мужчина тот, кто знает своего врага". А тот, кто своего врага не знает, он уже не мужчина и далеко не воин. Поэтому я вас уверяю, никакой угрозы для украинцев эта свора собак путина не представляет, — говорит политик. — Да, для нас это очень тяжело, они позорят настоящих чеченцев, нам действительно стыдно за них, […] но все, что они делают, не имеет ничего общего к чеченцам, к чеченскому укладу и чеченскому мировозрению. Потому что чеченцы исконно знают, кто их враг. Россия — наш враг".
Самого Рамзана Кадырова, называющего себя лидером Чечни, Ахмед Закаев прямо называет моральным уродом. По его словам, в этом случае никакая политическая культура или корректность просто неуместна.
"Он не политик, он на самом деле моральный урод. Апеллировать или обращаться к нему — это слишком большая честь для него, — считает глава правительства Ичкерии. — Он сам себе цену назначил. Это собачка путина, он пехотинец путина".
Как объясняет Закаев, в чеченском обществе испокон веков считалось наиболее позорным прислуживать кому-то. Однако что Кадыров, что его отец, по мнению политика, совершили предательство по отношению ко всему чеченскому народу.
Также политик добавил, что все кадыровцы должны понимать — сейчас составляются специальные списки. И те военнослужащие, которые не погибнут на войне в Украине, но будут считаться ее участниками, станут преследуемыми во всем мире. Ичкерия, в свою очередь, обещает со своей стороны помогать в этом всеми возможными способами.
"Кадырова ждет своя участь, — резюмировал Ахмед Закаев. — Они с путиным очень плохо закончат".
Тем временем кадыровцы продолжают клепать "тиктоковские" фейки, находясь на территории в Украине. Из последнего — попытка показать, что их воины захватили администрацию Мариуполя. При этом они даже не поинтересовались, как на деле выглядит мэрия города, нацепив флаг на какое-то неизвестное разрушенное здание.
Однако видео с ними позволило узнать, что сейчас среди атакующих Мариуполь бойцов есть один из фигурантов дела об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова — Руслан Геремеев.
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