Зеленский о политике путина: "Вечеринка была хорошая, а кто убирать будет"

По словам Зеленского, путин бредит идеей вернуть величие россии.

Российский президент владимир путин имеет многовекторный подход к вопросу россии, но основная его амбиция сводится к "хочу Советский Союз". При этом все планы диктатора совсем не стратегичны и он не думает о том, что оставит в стране после себя.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью российским СМИ.

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По словам Зеленского, путин бредит идеей вернуть величие россии, как когда-то было при Советском Союзе, однако с Украиной у него это не получится.

"Украина опасная со многих точек зрения. Во-первых, это потеря влияния русского языка — он потерял несколько миллионов русскоязычного населения. Он хочет это все вернуть силой, что приведет к другой волне, но не будем об этом, повторяться не хочу", — заявил Зеленский.

Украинский президент отметил, что путину не дает спокойствия успех Украины и ее народа, потому и развязал войну, чтобы не дать возможности украинскому народу "выпрыгнуть экономически". Это делается для того, чтобы у самих россиян отбить желание стремится к Европе и что-то менять в своей жизни.

"Люди понимают многие, что такой азартный и трудолюбивый народ (Украины — ред.), конечно, экономически выпрыгнет. И понятно, что есть и экономические риски с точки зрения РФ. Тут и посмотрят, и подумают: а почему бы нам и не попробовать? Нам там рассказывали, что Евросоюз, в общем, не очень — а вот и очень! А вот смотрите, какие шаги. Да и потом, смотрите, у нас же и конъюнктура политическая меняется. Люди молодые приходят. Это же еще по его внутреннему миру — а что с ним? А что дальше? А если там можно, то почему в России нельзя? — скажут люди. Много всего, почему так он действует. Амбиция вот эта "хочу Советский Союз" — ну а сколько ему (путину — ред.) осталось жить-то? Да как любому человеку, которому 70-80 лет. Ну не 50 же лет жить еще", — отметил он.

Зеленский добавил, что путин имеет какие-то планы, однако все они очень далеки от стратегии. Российскому президенту абсолютно все равно, что будет после него. Весь его подход заключается в том, чтоб его запомнили — чтоб был мавзолей, памятник, грамота.

Президент Украины считает, что совсем скоро россия потеряет все, что пыталась отобрать у других стран и дальше станет вопрос — как жить дальше и как сживаться с жителями тех территорий, которые они пытались отобрать.

"Это я вам отвечаю на вопрос "А что дальше?" А что будет через три поколения, через пять? Это проблема. Что толку, позабивали гвозди, раскололи это все. Кто-то это должен делать. Вечеринка была хорошая, ребят, а кто убирать будет?", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что Зеленский откровенно рассказал, как относится к россиянам.