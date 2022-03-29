Украина и Россия провели переговоры в Стамбуле: что решили с Крымом, Донбассом и НАТО

Стороны обсуждают положения крупного международного договора, гарантирующего безопасность Украины

Во вторник, 29 марта, в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между Россией и Украиной. По результатам трехчасового общения был сделан ряд заявлений. Собрали для вас главное.

Международный договор и гарантии безопасности

"Мы работали над форматом новой системы гарантий безопасности для Украины. Это новый международный договор, который будет ратифицирован (в случае подписания — Ред.). Страны-гаранты по аналогии с 5-й статьей НАТО, в течение 3 дней будут проводить консультации. Страны-гаранты будут обязаны оказать помощь. Среди гарантов: страны Совбеза ООН, США, Китай, Великобритания, Россия, Франция, Турция, Германия, Канада, Польша, Израиль", — заявил глава украинской делегации Давид Арахамия.

"Ключевое требование к договору — четкие гарантии безопасности Украины. То есть, если Украина будет объектом агрессии, мы имеем право в течение трех дней требовать консультаций, если они ни к чему не приведут, то страны-гаранты должны помочь вооружениям и даже закрыть небо", — сказал член украинской делегации Александр Чалый.

Внеблоковый статус, отказ от НАТО и курс в ЕС

"Если нам удастся закрепить ключевые положения (указанные в пункте о гарантиях безопасности — Ред.), то Украина будет в позиции зафиксировать свой статус в форме постоянного нейтралитета, внеблоковости и безъядерности", — заявил Александр Чалый.

"Под такими гарантиями, которые равны 5 статье НАТО, мы не будем размещать на нашей территории иностранные военные базы и не будем вступать в военно-политические союзы. Но принципиально важно, что ничто не будет противоречить праву вступления Украины в ЕС", — добавил он.

Также говорилось, что военные учения на территории Украины смогут проводиться только с согласия стран-гарантов. Важный пункт, поскольку Россия выступает одним из гарантов.

Статус Крыма и Севастополя

"Договором предлагается зафиксировать стремление сторон в течение 15 лет решить вопросы, связанные с Крымом и Севастополем путем двусторонних переговоров между Украиной и РФ. Только переговоры. Дополнительно предлагается зафиксировать, что Украина и РФ не будут решать вопросы Крыма и Севастополя военным путем, а продолжат свои политико-дипломатические усилия для решения проблемы", — заявил член делегации, советник главы ОП Михаил Подоляк.

Донбасс

Украинская делегация заявила, что вопрос Донбасса будет закреплен в договоре отдельным пунктом, но конкретики не прозвучало. Российская сторона уточнила, что вопрос Донбасса будет решаться на личной встрече Зеленского с путиным (подробнее ниже по тексту).

Референдум

"Имплементация решения этого договора по гарантиям безопасности будет следовать такой процедуре. Сначала это будет референдум, на котором все граждане Украины выскажут свою позицию относительно этого договора и относительно того, как он должен работать. После этого будет идти ратификация парламентов стран-гарантов и парламента Украины. Это ключевое", – рассказал Михаил Подоляк.

"То есть мы должны получить поддержку общества, чтобы этот договор был действительно консолидирующим для нас", – добавил советник главы ОП.

Для заключения договора предлагается организовать встречу на самом высоком уровне.

Встреча Зеленского с путиным

"Предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел. Тем более что в момент парафирования и рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей", — заявил глава российской делегации Мединский.

В общем, все описанное выше сейчас обсуждается. По окончанию переговоров российская сторона провела свой брифинг, где заявила о "существенном сокращении военной активности на Черниговском и Киевском направлениях".