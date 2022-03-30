Путинский олигарх не смог добиться отмены санкций США

Дерипаска пытался доказать, что все ограничения против него ввели "по надуманным причинам"

Российский миллиардер Олег Дерипаска, чей дом в Лондоне не так давно заняли противники российской военной агрессии, не смог выиграть апелляцию насчет американских санкций. Суд оставил в силе предыдущее решение, которое блокирует часть активов бизнесмена и его имущество. Ранее подобный отказ Дерипаска получал в 2021 году.

Подробности сообщают росСМИ, пишет "Телеграф".

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

По мнению судьи, олигарху не удалось доказать, что ограничения, которые были наложены на его деньги, являются "надуманными". Тем более, чем даже подобная превентивная мера не помогла Дерипаске исправить свою модель поведения.

"Принимая во внимание отсутствие каких-либо доказательств того, что такое поведение прекратилось, следует учитывать прошлое поведение и его устойчивый курс, сохранявшийся до введения санкций", — говорится в документе.

Отметим, что под американские санкции Дерипаска попал еще в 2018-м. Тогда ему вменяли бизнес-действия, тесно связанные с российским правительством и кровавым диктатором владимиром путиным лично. Среди прочего — покупка алюминиевого комбината в Черногории по якобы "поручению президента путина".

Как заявляет сам Олег Дерипаска, за время нахождения под санкциями он потерял приблизительно 7,5 млрд долларов. Это больше 80% его общего состояния.

При этом такое "обеднение" не мешает олигарху иметь шикарную и дорогую яхту, которую он пытается спрятать от санкций, связанных с войной. Также против него были введены экономические ограничения от имени Великобритании.