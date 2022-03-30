Укр

Защита Крымского перешейка, удары по Беларуси и россии: Арестович ответил на три популярных вопроса

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Некоторые вопросы по защите позиций власти Украины будут выяснять после войны Новость обновлена 30 марта 2022, 13:26
Некоторые вопросы по защите позиций власти Украины будут выяснять после войны

Военный эксперт объяснил, почему на территорию рф еще не прилетел ни один украинский снаряд

Украина не нападает на соседние государства (даже агрессоры), ведь находится в оборонной позиции. Как объясняет советник главы Офиса президента Алексей Арестович, это не мы, а на нашу территорию вторглись, что означает необходимость дать сильнейший отпор и победить.

Именно такие аргументы Арестович приводит в своем интервью для "BBC Украина", объясняя, почему ВСУ до сих пор не разрушили ни один из военных объектов в россии или Беларуси.

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В целом разговор военного эксперта с журналистами получился весьма объемным, но из самого главного можно выделить три основных пункта.

Белорусский вопрос

Несмотря на то, что с территории Беларуси по Украине регулярно выпускаются бомбы и снаряды, официально Минск держится в позиции "мы не участвуем в этой войне". Алексей Арестович еще и добавляет, что Беларусь по-прежнему является посредником между Украиной и россией на переговорах.

"Кроме того, если мы начнем наносить удары, то это сильно увеличит вероятность вступления белорусской армии в войну", — говорит эксперт.

По словам Арестовича, международное право предусматривает участие в военной агрессии даже такой мелочью, как разрешение на пролет ракеты над территорией страны. При этом Украина не рассматривает претензии к Молдове, через оккупированные территории которой в свое время в западном направлении летели снаряды — это очередное преступление рф.

"Так же мы разделяем режим лукашенко и белорусский народ, потому мы не хотим втягивать Беларусь в войну против Украины", — подчеркнул Арестович.

Удары по россии

Возможности, чтобы уничтожить хотя бы пару-тройку российских военных целей на территории рф, Украина имеет. Однако, по мнению Алексея Арестовича, это делает не стоит. Потому как это лишь укрепит российскую пропаганду в утверждениях, что украинцы являются агрессорами.

Проблема с Крымским перешейком

Как известно, серьезное преимущество на Херсонском направлении россиянам дали пути из Крыма. Ни один из мостов, соединяющих материковую Украину и полуостров, не были уничтожены в первые часы войны. О перекрытии этого участка Арестович говорит, вспоминая бомбардировки с воздуха.

"Любое количество войск, которое бы там стояло, было бы смешано российской авиацией с песком. Что мы и видели, кстати, по уничтоженным украинским колоннам в Херсонской области, — говорит он. — Невозможно противостоять в чистом поле авиации, у которой время подлета две минуты".

Напомним, ранее мы писали, через какое время, по мнению Алексея Арестовича, в Украине пойдет на убыль фаза активных боевых действий. Эксперт попытался спрогнозировать развитие событий, анализируя нынешнее поведение российских оккупантов.

Также мы писали, каким очередным безумным заявлением "разродились" в россии и почему под прицелом вражеских бомб может оказаться Умань.

Теги:
#Украина #Россия #Беларусь #Крым #Война #Алексей Арестович
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