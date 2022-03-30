Защита Крымского перешейка, удары по Беларуси и россии: Арестович ответил на три популярных вопроса
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1512
Военный эксперт объяснил, почему на территорию рф еще не прилетел ни один украинский снаряд
Украина не нападает на соседние государства (даже агрессоры), ведь находится в оборонной позиции. Как объясняет советник главы Офиса президента Алексей Арестович, это не мы, а на нашу территорию вторглись, что означает необходимость дать сильнейший отпор и победить.
Именно такие аргументы Арестович приводит в своем интервью для "BBC Украина", объясняя, почему ВСУ до сих пор не разрушили ни один из военных объектов в россии или Беларуси.
Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией
В целом разговор военного эксперта с журналистами получился весьма объемным, но из самого главного можно выделить три основных пункта.
Белорусский вопрос
Несмотря на то, что с территории Беларуси по Украине регулярно выпускаются бомбы и снаряды, официально Минск держится в позиции "мы не участвуем в этой войне". Алексей Арестович еще и добавляет, что Беларусь по-прежнему является посредником между Украиной и россией на переговорах.
"Кроме того, если мы начнем наносить удары, то это сильно увеличит вероятность вступления белорусской армии в войну", — говорит эксперт.
По словам Арестовича, международное право предусматривает участие в военной агрессии даже такой мелочью, как разрешение на пролет ракеты над территорией страны. При этом Украина не рассматривает претензии к Молдове, через оккупированные территории которой в свое время в западном направлении летели снаряды — это очередное преступление рф.
"Так же мы разделяем режим лукашенко и белорусский народ, потому мы не хотим втягивать Беларусь в войну против Украины", — подчеркнул Арестович.
Удары по россии
Возможности, чтобы уничтожить хотя бы пару-тройку российских военных целей на территории рф, Украина имеет. Однако, по мнению Алексея Арестовича, это делает не стоит. Потому как это лишь укрепит российскую пропаганду в утверждениях, что украинцы являются агрессорами.
Проблема с Крымским перешейком
Как известно, серьезное преимущество на Херсонском направлении россиянам дали пути из Крыма. Ни один из мостов, соединяющих материковую Украину и полуостров, не были уничтожены в первые часы войны. О перекрытии этого участка Арестович говорит, вспоминая бомбардировки с воздуха.
"Любое количество войск, которое бы там стояло, было бы смешано российской авиацией с песком. Что мы и видели, кстати, по уничтоженным украинским колоннам в Херсонской области, — говорит он. — Невозможно противостоять в чистом поле авиации, у которой время подлета две минуты".
Напомним, ранее мы писали, через какое время, по мнению Алексея Арестовича, в Украине пойдет на убыль фаза активных боевых действий. Эксперт попытался спрогнозировать развитие событий, анализируя нынешнее поведение российских оккупантов.
Также мы писали, каким очередным безумным заявлением "разродились" в россии и почему под прицелом вражеских бомб может оказаться Умань.