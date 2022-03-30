У Зеленского отреагировали на громкое заявление Джонсона об оружии для Украины

Лондон сейчас является одним из важнейших стратегических партнеров Украины

Готовность Великобритании предоставить Украине более "смертоносное" оружие для борьбы с российским врагом является позитивной тенденцией. По мнению главы Офиса президента Андрея Ермака, подобные заявления премьера Британии Бориса Джонсона "можно лишь приветствовать".

Об этом Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

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По мнению чиновника, только подобными реальными шагами западные страны могут доказать, что всячески поддерживают окончание этой войны.

"А сделать это можно просто — помочь Украине победить, — считает Ермак. — Мы уже побеждаем россию, но наша команда постоянно призывает партнеров предоставить больше эффективного оружия для того, чтобы выгнать россиян с нашей земли".

Напомним, что речь идет о заявлении Бориса Джонсона от 29 марта, когда политик подчеркнул необходимость отправить Украине "более смертоносное" оружие в качестве помощи для окончания войны.

Стоит отметить, что в Великобритании рассматривают нынешнюю ситуацию для Украины как более успешную, нежели раньше. Все потому, что нам не только удается удерживать даже крупные города, но и заставлять оккупантов отступать и убегать, бросая технику.

"Наша поддержка должна измениться вместе с этим", — цитирует политика The Times.

Отметим, что Британия действительно является одним из фундаментальных иностранных партнеров Украины. Так, к примеру, страна самостоятельно выступила с предложением стать одним из гарантов безопасности украинского государства при подписании договора о статусе страны после войны.