Зеленский напомнил, за какое преступление не наказали россию: "Ошибки нужно исправлять"

Президент подчеркивает, что виновник всегда должен отвечать за свои действия

Глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что нынешней войны в Украине могло бы и не быть, получи россия справедливое наказание за сбитый под Донецком Boeing 777. Тогда в трагедии рейса MH17 погибло почти 300 человек, однако рф продолжает отрицать свое причастие к этому преступлению.

Такое заявление Зеленский сделал во время обращения к Палате представителей Австралии в четверг, 31 марта.

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По его мнению, если бы с 2014 года мировое сообщество всерьез взялось за расследование катастрофы сбитого самолета, россия бы не посмела прийти с войной в Украину.

"Тогда погибли 298 человек. Удалось ли привлечь к ответственности, кто повлек за собой эту трагедию? Нет, они скрываются на территории России и наверняка получили гарантии безопасности от РФ, — подчеркнул Владимир Зеленский. — Выплатила ли Россия компенсации родственникам погибших? Нет, она до сих пор отрицает свою причастность".

Политик уверен, что сейчас — то самое время, когда ошибки прошлого должны быть исправлены. В противном случае россия станет причиной еще многих бед и трагедий по всему миру.

Поэтому Зеленский призвал и австралийское, и мировое сообщество к тому, чтобы привлечь российскую федерацию к ответственности. Виновные во всех ужасах войны, которая продолжается в Украине с 2014 года, должны понести наказание.

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Тем временем один из террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), который также успел сбежать из оккупированной территории Донбасса в россию, сейчас критикует кремль за то, что он официально объявил лишь "спецоперацию". Боевика не устраивает то, что многие контрактники из армии рф отказываются ехать воевать в Украину и умирать здесь за имперские идеалы путина.