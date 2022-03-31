Война помирила Ахметова с Зеленским: о чем олигарх рассказал Bloomberg

Олигарх озвучил общую с президентом цель.

После военного вторжения россии в Украину у президента Владимира Зеленского стало гораздо больше сторонников. Похоже, что забылся даже давний конфликт с олигархом Ринатом Ахметовым. Последний в интервью Bloomberg заявил, что сейчас они в одной команде и никаких разногласий между ними нет, передает "Телеграф".

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

По словам Рината Ахметова, он вернулся в Украину после путешествия за границу и сейчас работает в одной команде с Зеленским, отбрасывая все предыдущее споры между ними.

"Зеленский демонстрирует настоящую страсть и профессионализм, выполняя свой конституционный долг по защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Все болеют за успех президента и никаких разногласий здесь быть не может", — заявил Ахметов.

Прокомментировал Ахметов и последние переговоры в Стамбуле, на которых Украина и россия не смогли договориться о полном прекращении огня. Олигарх отметил, что болеет за успех Зеленского в завершении войны.

"Наша общая цель – свободная, независимая, соборная, демократическая и европейская Украина", — резюмировал олигарх.

Напомним, что конфликт между Ринатом Ахметовым и Владимиром Зеленским вылился в публичную плоскость в ноябре 2021 года. В частности, президент Украины заявлял о возможности госпереворота в Украине, связанного с Ахметовым. Кроме того, у властей с бизнес-структурами был конфликт из-за электроэнергии. Противостояние олигарха и президента было и в медиасфере — на эфиры каналов бизнесмена не ходили "слуги народа", а в программах — много говорили об инициативах власти в ключе критики.

В то время политические эксперты, в частности Николай Давыдюк, указывал, что конфликт между Зеленским и Ахметовым может сойти на нет, ведь оба не переходили "красные линии". Похоже, что именно это произошло между президентом и олигархом.