"Сколько украинцев должно быть убито и изнасиловано?": посол Украины упрекнул Германию
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Посол недоволен нерешительностью немецких властей.
Германия может ужесточить санкции против россии в ответ на военные преступления россиян в Киевской области, где были обнаружены массовые убийства мирных украинцев. Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал немцев, которые медлили с санкциями.
Соответствующий пост посол опубликовал на своей странице в Twitter.
Мельник остро отреагировал на дискуссии вокруг возможного усиления санкционного давления против россии. Посол репостнул сообщение главы МИД Германии Анналены Бербок о потенциальном введении новых санкции к рф, а также обратился к немцам.
"А теперь скажем прямо: для того, чтобы правительство светофора (действующая немецкая коалиция) наконец-то решилось хоть немного в дальнейшем оказывать давление на Россию и усилить дальнейшие санкции (включая газовое и нефтяное эмбарго?), нужно снова убить сотни мирных граждан Украины, а женщин снова изнасиловать. Понятно", — написал посол.
Ранее Мельник рассказал чудовищную историю о том, как в Германии не хотели вводить санкции против рф, ведь "Украине осталось всего несколько часов".
В апреле Мельник обвинил президента ФРГ в чрезмерном сотрудничестве и поддержке владимира путина.
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