Укр

"Сколько украинцев должно быть убито и изнасиловано?": посол Украины упрекнул Германию

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Буча Новость обновлена 03 апреля 2022, 19:24
Буча

Посол недоволен нерешительностью немецких властей.

Германия может ужесточить санкции против россии в ответ на военные преступления россиян в Киевской области, где были обнаружены массовые убийства мирных украинцев. Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал немцев, которые медлили с санкциями.

Соответствующий пост посол опубликовал на своей странице в Twitter.

Мельник остро отреагировал на дискуссии вокруг возможного усиления санкционного давления против россии. Посол репостнул сообщение главы МИД Германии Анналены Бербок о потенциальном введении новых санкции к рф, а также обратился к немцам.

"А теперь скажем прямо: для того, чтобы правительство светофора (действующая немецкая коалиция) наконец-то решилось хоть немного в дальнейшем оказывать давление на Россию и усилить дальнейшие санкции (включая газовое и нефтяное эмбарго?), нужно снова убить сотни мирных граждан Украины, а женщин снова изнасиловать. Понятно", — написал посол.

Ранее Мельник рассказал чудовищную историю о том, как в Германии не хотели вводить санкции против рф, ведь "Украине осталось всего несколько часов".

В апреле Мельник обвинил президента ФРГ в чрезмерном сотрудничестве и поддержке владимира путина.

Теги:
#Украина #Германия #Россия #Андрей Мельник #Война с Россией
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