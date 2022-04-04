путин может стать смертельной угрозой для приграничных государств НАТО - Wall street journal

Западные СМИ считают, что Украина должна победить россию не "стратегически", а фактически.

Многие политики в США продолжают утверждать, что война россии и Украине уже является "стратегическим поражением" президента рф — диктатора путина. Возникает ощущение, что чиновники пытаются убедить американцев, что Украина уже выиграла, что злит президента Украины Владимира Зеленского, ведь США и НАТО не предоставляют нашей стране те гарантии безопасности, в которых мы нуждаемся.

Об этом сообщает "Телеграф" ссылаясь на редакционную статью Wall street journal.

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"россия убила тысячи украинцев, нанесла огромный ущерб и до сих пор контролирует больше территории, чем до вторжения. Если Путин достигнет перемирия, которое подтвердит эти территориальные достижения, он захватит ту часть Украины, где находится основная часть ее энергоресурсов. Он сможет перевооружиться и стать смертельной угрозой для остальной Украины, правительства Зеленского и приграничных государств НАТО" — говорится в статье.

Редакция Wall street journal отмечает, что США и НАТО должны оказывать Украине всю необходимую помощь и предоставлять вооружение, необходимое, чтобы украинские бойцы могли перейти в наступление и вернуть утраченные украинские территории. А целью Запада должно быть не "стратегическое поражение" россии и путина, а фактическое поражение, чтобы в будущем не было больше вторжений, военных преступлений и таких ужасающих сцен, как в Буче.

Как сообщал "Телеграф", ранее Германия согласилась предоставить Украине оружие времен ГДР, а США решили передать Украине средства защиты от химического оружия.

Отметим, что в последнее время в Кремле все чаще стали говорить о возможности встречи президентов Украины и россии. Так, песков признал, что у путина думают над встречей с Зеленским. Такое же заявление сделал и глава российского МИД сергей лавров.

В Офисе президента Украины тоже не исключают, что встреча Зеленского и путина может состояться. Советник главы ОП Михаил Подоляк ранее отмечал, что сейчас готовятся необходимые для этого документы.