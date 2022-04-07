Власти Китая отмывают россиян от зверств в Буче и других городах - CNN

Китай снова поддержал кровавый режим путина

Китай пытается выставить россию в хорошем свете и снять ее ответственность за зверства в Буче. В эфире местного телевидения в целом повторяют тезисы роспропаганады, сообщает CNN.

Отмечается, что изначально китайские средства массовой информации активно распространяли заявления россии, что она непричастна к смертям в Буче.

Тем временем всемирноизвестный местный канал CCTV вещал, что на самом деле убийства якобы совершили украинцы после выхода оккупантов из города.

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В одном из двух репортажей CCTV по теме мелькал заголовок, где со ссылкой на россию говорилось "украинцы поставили хорошее шоу".

Как сообщал "Телеграф", после того как Украина вернула себе Бучу, то всплыл весь масштаб ужасов, которые российские военные натворили на нашей земле, — людей раздевали, пытали, насиловали, убивали, а тела пытались сжечь, чтобы не оставить доказательств.

В ответ на все обвинения россия в лучших традициях своей пропаганды обвинила во всем Украину, заявила, что все постановка, а трупы на фото якобы шевелятся.

И это несмотря на то, что согласно спутниковым снимкам, тела в Буче лежали еще задолго до возвращения в город украинцев, а местные жители рассказывают, что кадыровцы убивали их ради забавы.

Также стоит заметить, что другой маленький городок под Киевом Бородянка показала такие же ужасные кадры после освобождения из оккупации.